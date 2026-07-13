علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با هدف بررسی پیشرفت طرح‌های مسکن و افتتاح طرح های جدید، وارد استان آذربایجان غربی شد.

سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان غربی؛ بازدید از طرح‌های مسکن و افتتاح طرح مسکونی

سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان غربی؛ بازدید از طرح‌های مسکن و افتتاح طرح مسکونی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، علی نبیان، با استقبال پیمان آرامون، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی، وارد فرودگاه بین‌المللی شهید باکری ارومیه شد.

برنامه سفر ایشان شامل بازدید میدانی از تعدادی از طرح‌های مهم مسکن در شهرستان ارومیه و بررسی روند اجرای طرح های زیربنایی در استان است.

همچنین، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، طرح ۸۴ واحدی مسکن در شهرستان ارومیه با حضور ایشان افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید که گامی در جهت بهبود وضعیت مسکن در این منطقه محسوب می‌شود.