به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین نصیری‌پور،دبیر شورای گسترش حوزه های علمیه خواهران با اشاره به دستور کار اصلی این نشست، گفت: اعضای شورا در این جلسه به بررسی و تدوین آیین‌نامه داخلی شورای گسترش با توجه به انتقال دبیرخانه شورا به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران پرداختند.

حجت الاسلام والمسلمین نصیری‌پور افزود: در این نشست، موضوعاتی از جمله نحوه تشکیل و زمان‌بندی جلسات شورای گسترش، شیوه رسیدگی به درخواست‌های واصله، تشکیل کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی، ترکیب اعضا، حدود اختیارات و وظایف آنها و همچنین ساختار فعالیت دبیرخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به گستردگی مباحث و ضرورت بررسی دقیق ابعاد مختلف آیین‌نامه، تصمیم‌گیری درباره برخی از موضوعات به جلسات آینده شورای گسترش موکول شد تا پس از جمع‌بندی نظرات اعضا، نهایی شود.

در بخش پیش از دستور نیز، موضوع تسریع بررسی و تدوین سرفصل رشته‌های مصوب، از جمله رشته‌های «تبلیغ، رسانه و فضای مجازی»، «مطالعات دین» و...، از سوی اعضای شورا مطرح شد. مقرر شد این موضوع در اولویت برنامه‌های آتی دبیرخانه و کارگروه‌های تخصصی شورای گسترش قرار گیرد.