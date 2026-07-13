به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وحید جلال زاده که قرار است در پنجمین نشست کنسولی بین دو کشور شرکت کند، در فرودگاه کابل در جمع خبرنگاران، دیدار با وزیر امور خارجه افغانستان و معاونان این وزارتخانه را از برنامه‌های سفرش به کابل اعلام کرد.

وی با ابراز خوشحالی از سفر به کشور دوست و برادر افغانستان گفت: بهانه اصلی این سفر شرکت در پنجمین نشست کنسولی دو کشور است که نشست‌های قبلی در تهران و کابل برگزار شده است.

جلال زاده با بیان اینکه در کنار این نشست که فردا سه شنبه برگزار می‌شود با برخی مقامات افغانستان به ویژه وزیر امور خارجه این کشور و همتای خود نشست‌هایی خواهم داشت، ابراز امیدواری کرد، این سفر در راستای ارتقای روابط دو کشور نقش خوبی ایفا کند.

معاون وزیر امور خارجه به مرز‌های مشترک و روابط اقتصادی رو به گسترش دو کشور اشاره کرد و گفت: هر قدر روابط اقتصادی بهتر شود روابط کنسولی هم افزایش می‌یابد.

وی افزود: ما سعی می‌کنیم هر سال یا حداکثر دو سال یک بار نشست‌های کنسولی را برگزار کنیم و مسائل مرتبط میان دو کشور را مطرح کنیم.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت: همه سعی ما این است که مسائل کنسولی میان دو کشور زخم کهنه‌ای نباشد و از آنجا که هر دو کشور در پی توسعه پایانه‌های خود هستند و مرز‌های ما محل عبور است نه محل توقف، امیدواریم برای بهبود روابط اقتصادی به پایانه‌ها و گذرگاه‌های مرزی رسیدگی شود.