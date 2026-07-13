به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام این مرکز، پذیرش داوطلبان پس از برگزاری آزمون و مصاحبه ورودی انجام می‌شود و متقاضیان باید تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، دوره سطح دو حوزه (پایه هشتم کتبی و شفاهی) را به‌طور کامل به پایان رسانده باشند. همچنین، تعهد به حضور منظم در کلاس‌ها و انجام تکالیف آموزشی از دیگر شرایط پذیرش در این دوره است.

در این دوره، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی خراسانی، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی و حجت‌الاسلام والمسلمین الیاسی از جمله استادانی هستند که تدریس دروس را بر عهده خواهند داشت.

اعطای مدرک تخصصی حوزه علمیه، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی، راهبری و حمایت علمی مستمر، برگزاری کلاس‌ها در نوبت بعدازظهر و بهره‌گیری از دانش‌آموختگان در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی از مهم‌ترین مزایای این رشته تخصصی اعلام شده است.

مهلت ثبت‌نام در این دوره تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ تعیین شده و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه ثبت‌نام نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند.