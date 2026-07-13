سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک سارق حرفه‌ای لوازم و محتویات خودرو خبر داد که پس از دستگیری، به ۲۵ فقره سرقت در محدوده شهرک گلستان و منطقه ۲۲ تهران اعتراف کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت شکایت‌های متعدد شهروندان و گزارش‌های واصله مبنی بر وقوع سرقت‌های سریالی لوازم و محتویات خودرو در محدوده کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران این یگان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های تخصصی مشخص شد متهم با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید سفیدرنگ، پس از تخریب قفل و صندوق عقب خودروها، اقدام به سرقت اموال و لوازم داخل خودرو می‌کرد. در ادامه، با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد‌های پلیسی، هویت و مخفیگاه وی شناسایی شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران به محل اختفای متهم اعزام شدند و وی را که در انباری طبقه منفی یک ساختمان مخفی شده بود، در عملیاتی غافلگیرانه و بدون هیچ‌گونه درگیری دستگیر کردند.

سرهنگ افشار اظهار کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری و انجام بازجویی‌های تخصصی، ضمن اعتراف به سرقت‌های انجام‌شده، انگیزه خود را تأمین هزینه خرید مواد مخدر عنوان کرد و اعلام داشت اموال مسروقه را به افراد ناشناس در محدوده احمدآباد مستوفی به فروش رسانده است.

وی افزود: متهم در ادامه تحقیقات به ۲۵ فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو به صورت انفرادی اعتراف کرد و با حضور در محل‌های وقوع جرم، صحنه سرقت‌ها نیز بازسازی شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت خاطرنشان کرد: تاکنون شش نفر از مالباختگان با حضور در کلانتری، متهم را به عنوان سارق شناسایی کرده‌اند و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان، دستگیری مالخران و کشف دیگر جرائم احتمالی متهم همچنان ادامه دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست از قرار دادن اموال و اشیای قیمتی در داخل خودرو خودداری کرده، خودرو‌های خود را به تجهیزات ایمنی و بازدارنده مجهز کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.