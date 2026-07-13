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رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس از تشکیل پرونده برای هفت داروخانه متخلف این شهرستان خبر داد و گفت: در بازرسی مشترک از داروخانههای سطح شهرستان، گرانفروشی و افزایش غیرمجاز قیمت برخی داروها و مکملها در تمامی واحدهای بازدید شده محرز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی عیدی، گفت: در پی دستور فرماندار مبنی بر تشدید نظارت بر داروخانههای سطح شهرستان، گشت مشترکی با حضور کارشناسان غذا و دارو، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی از داروخانهها انجام شد.
وی افزود: در جریان این بازرسیها، تمامی هفت داروخانه مورد بازدید دارای تخلف بودند که مهمترین تخلف آنها گرانفروشی بود. در بسیاری از موارد، قیمت درج شده روی دارو با مبلغی که در صندوق از مشتری دریافت میشد، اختلاف قابل توجهی داشت و تخلف گرانفروشی به طور کامل محرز شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس ادامه داد: همچنین در بررسی مکملهای دارویی، افزایش قیمتهای غیرمتعارف تا ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ درصد مشاهده شد و برخی از این اقلام نیز فاقد فاکتور خرید معتبر بودند که این موضوع نیز از مصادیق تخلف محسوب میشود.
عیدی با اشاره به تشکیل پرونده برای داروخانههای متخلف گفت: با تأیید کارشناسان غذا و دارو، برای تمامی واحدهای متخلف پرونده تشکیل شده و این پروندهها در کوتاهترین زمان ممکن در تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا تخلف در داروخانهها، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کنند و افزود: شکایتهای مردمی به سرعت بررسی شده و در صورت احراز تخلف، با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.