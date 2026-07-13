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روابط عمومی راهآهن زاگرس اعلام کرد: ساعت حرکت قطار ریلباس اندیمشک–اهواز و بالعکس در بازه زمانی ۲۲ تا ۳۰ تیرماه امسال تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه روابط عمومی راهآهن زاگرس آمده است؛ به اطلاع همشهریان و مسافران میرساند، ساعت حرکت قطار ریلباس در مسیر اندیمشک–اهواز (قطار شماره ۹۸۰) و اهواز–اندیمشک (قطار شماره ۹۸۱) از روز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ به شرح زیر تغییر مییابد.
قطار شماره ۹۸۰ (اندیمشک–اهواز): ساعت حرکت از ایستگاه اندیمشک از ۱۵:۳۰ به ۱۶:۰۰ تغییر مییابد.
قطار شماره ۹۸۱ (اهواز–اندیمشک): ساعت حرکت از ایستگاه اهواز از ۱۹:۱۰ به ۱۹:۳۰ تغییر مییابد.
همچنین به اطلاع همشهریان و مسافران میرساند؛ قطار ریل باس اندیمشک_ اهواز طبق برنامه ساعت ۰۵:۰۰ صبح از ایستگاه راه آهن اندیمشک اعزام می شود و این خدمت بدون تغییر برقرار است.