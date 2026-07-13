به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان اعلام کرد: پیکر مطهر شهید شاکر محیسنی که در حملات متجاوزان آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، فردا سه شنبه ۲۳ تیرماه ساعت ۱۷، از گلزار شهدای شهرستان امیدیه به سمت گلزار شهدای روستای آسیاب برگزار خواهد شد.

مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید گرانقدر امشب ۲۲ تیرماه ساعت ۲۱:۳۰ در میدان امام خامنه‌ای (ره) شهرستان امیدیه برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم بدرقه شهید گرامی شاکر محیسنی عصر امروز ساعت۱۷ از محل گلزار شهدای جنوبی (عباسعلی ) شهرستان هندیجان برگزار می شود .

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خورستان از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و عموم مردم قدرشناس و انقلابی استان دعوت می‌شود با حضور پرشور و باشکوه خود در این مراسم معنوی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید عزیز، بار دیگر با آرمان‌های والای امام خمینی (ره) و رهبر شهید، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تجدید میثاق کنند.