رئیس قوه قضائیه گفت: ما در مسیر خطیر مبارزه‌ همه‌جانبه و حرفه‌ای با فساد، دست خود را به سوی همه بخش‌های ذی‌صلاح دراز می‌کنیم و معتقدیم مقابله با پدیده‌ شوم فساد، تکلیفی است که بارِ آن بر دوش همه ارکانِ حاکمیت سنگینی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با قدردانی مجدد از ملت مبعوث‌شده جهت حضور ده‌ها میلیونی در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید، گفت: حضور چندین میلیونی و پرعظمت ملت مبعوث‌شده ایران و احرار و آزادگان جهان از جمله مردمان شریف عراق، لبنان و پاکستان در مراسمات وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) به مثابه یک رفراندوم پُرشکوه و یک اعلام وفاداری مجدد به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. مردم مبعوث‌شده با این حضور پرشور و شعور خود در تشییع پیکر مطهر امام شهید، با خلف صالح ایشان، رهبری معظم انقلاب، تجدید بیعت کردند و متعهد شدند که ثابت‌قدم و استوار در صراط مستقیم امامین انقلاب بمانند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به حکم اخیر رهبری معظم انقلاب برای دوره جدید ریاست قوه قضائیه، افزود: از حُسن اعتماد رهبری معظم انقلاب کمال تشکر و قدردانی را داریم. معظم‌له اعتماد فرمودند و بار دیگر مسئولیت ریاست قوه قضائیه را به فردی در درون خانواده بزرگ قوه قضاییه سپردند و اینجانب را ابقاء فرمودند. حقیقتاً بار بسیار سنگینی بر دوش همه ما مسئولان و دست‌اندرکاران قوه قضائيه وجود دارد و باید با مجاهدت بیشتر، پاسخ اعتماد رهبری معظم انقلاب را بدهیم و به فرامین واجب‌الاتباع ایشان در اسرع‌وقت، جامه عمل بپوشیم و در مسیر خدمت بی‌منت به مردم، شب و روز نشناسیم.

تشکر رئیس قوه قضائیه از رهبر انقلاب به دلیل انتخاب رئیس قوه قضائیه از درون دستگاه قضائی

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله‌ی بسیار مهم مبارزه با فساد گفت: در دوره‌ی جدید ضرورت دارد با همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌های ذی‌صلاح در درون و بیرون قوه قضائیه، فصل نوینی را در امر مبارزه همه‌جانبه با فساد بگشاییم. فساد، پدیده‌ای مُسری است و اگر ریشه آن را نخشکانیم، شیوع و سرایت پیدا می‌کند. ما در مسیر خطیر مبارزه‌ی همه‌جانبه و حرفه‌ای با فساد، دست خود را به سوی همه بخش‌های ذی‌صلاح دراز می‌کنیم و معتقدیم مقابله با پدیده‌ی شوم فساد، تکلیفی است که بارِ آن بر دوش تمام ارکانِ حاکمیت سنگینی می‌کند. ما برای صیانت از حریم قانون و پاسداری از اعتماد عمومی، دست یاری به سوی تمامی نهاد‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌صلاح می‌گشاییم تا با انسجامِ رویه‌ها، سدی نفوذناپذیر در برابر مفاسدِ ساختاری بنا نهیم.

محسنی اژه‌ای افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما در دوره اخیر همانند دوره پیشین، مبارزه‌ مجدانه، تخصصی و همه‌جانبه با فساد و مسدود کردن گلوگاه‌های فسادزا است. البته این امر به معنای بی‌اعتنایی به فرد مُفسد نیست؛ قطعاً و بدون‌تردید مفسدین با نهایت قاطعیت، وفق قانون، محاکمه و مجازات می‌شوند؛ لکن آنچه اولویت دارد، پیشگیری از وقوع فساد با سد کردن سرچشمه‌های فساد است.

وی، مبحث مقابله با فساد درون‌قوه‌ای را بسیار پراهمیت دانست و گفت: ما در قوه قضائیه مسئول مستقیم مبارزه با فساد و محاکمه و مجازات مفسد هستیم؛ بنابراین اگر در مجموعه خودمان لغزش داشته باشیم کارمان بسیار سخت می‌شود. نمی‌شود خودمان گرفتار لغزش باشیم و بخواهیم دیگران را هدایت و یا مجازات کنیم.

محسنی اژه‌ای: اگر کسی در حاکمیت کار مردم را لنگ گذاشت قابل بخشش نیست

رئیس قوه قضائیه افزود: با عنایت به شرایط حساس موجود در کشور، چنانچه کسانی در دستگاه‌های حکومتی و حتی خود قوه قضائیه به فساد گرایش پیدا کنند و یا در پیشبرد امورات مردم تأخیر و تعلل را جایز بدانند، مطمئن باشند که مورد بخشش قرار نمی‌گیرند و در نهایت قاطعیت و منطبق با قانون، با آنها برخورد خواهد شد.

‌نمی‌شود عادل نبود و پرچم عدالت را به دوش کشید

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پرچمداری قوه قضائیه در امر توسعه عدالت، گفت: ما در قوه قضائیه پرچمدار عدالت هستیم و می‌خواهیم عدالت را بسط دهیم؛ نمی‌شود پرچم عدالت را به دوش کشید، اما در رفتار و گفتار بی‌عدالتی پیشه کرد. باید ملکه عدالت برای همه ما در قوه قضاییه نهادینه شود. اگر خودمان عادل نباشیم نمی‌توانیم عدالت را گسترش دهیم.

محسنی اژه‌ای بر ضرورت و اهمیت حُسن‌خلق با مردم تاکید کرد و افزود: حُسن خلق با مردم و مراجعان به دستگاه قضا از اوجب واجبات است. ما در قوه قضائیه مشکلات و گرفتاری‌های بسیاری داریم؛ از حجم زیاد پرونده‌ها تا کمبود امکانات و سایر محذوریت‌ها و مضایق؛ لکن هیچکدام از اینها دلیل نمی‌شود که با مردم رفتار کریمانه و محبت‌آمیز نداشته باشیم. بار‌ها تاکید کرده‌ام که رفتار ما با مردم از حکم و رأی ما مهمتر است.

وی با اشاره به اینکه انتظارات از قضات و مسئولان و کارکنان قضائی، یکطرفه نیست، گفت: ما از قاضی‌مان این انتظار و توقع به‌حق را داریم که در نهایت اتقان، عدالت و سرعت به پرونده‌ها رسیدگی کند و با مراجعان و اصحاب پرونده، حُسن خلق داشته باشد؛ از سویی دیگر می‌دانیم که در قوه قضائیه با انواع و اقسام محدودیت‌ها و کمبود امکانات مواجه‌ایم. فلذا در دوره جدید، سعی‌مان را بیشتر خواهیم کرد تا بر این محدودیت‌ها و کمبود امکانات فائق آییم و زمینه را برای سهولت کار قضات و کارکنان‌مان بیش از پیش فراهم آوریم.

رئیس قوه قضائیه در پایان مجاهدت مسئولان و کارکنان قضائی در شرایط جنگی را ستود و افزود: از ۲۳ خرداد سال گذشته که دشمن غدّار، جنگ را بر ما تحمیل کرد، قاطبه نیرو‌های قضایی با مجاهدت در سنگر خدمت به مردم بوده‌اند؛ تاکید من خطاب به آنها این است که باید بر این مجاهدت بیفزاییم و حتی برای یک روز هم کار مردم را زمین نگذاریم.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی سخنانی گفت: ضرورت دارد که در آغازین روز‌های دوره جدید قوه قضائیه، مشکلات و مسائل اولویت‌دارِ قوه قضائیه به ویژه موارد مندرج در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی را شناسایی و راهکار‌های آن را احصاء و پیاده‌سازی کنیم.

رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از مطالبات امام شهید و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه قضائیه، مبارزه با فساد داخل و خارج از دستگاه قضاست؛ ما در این زمینه طی چند دهه گذشته تجارب گران‌سنگی را به دست آورده‌ایم. باید نقاط قوت و ضعف خود در این حوزه طی سنوات گذشته را احصاء کنیم؛ به عنوان مثال در یک دوره، برخورد علنی و رسانه‌ای با متخلفان در درون قوه قضاییه، طرفدارانی داشت و در مقابل نیز بسیاری می‌گفتند که این برخورد رسانه‌ای و علنی با متخلفانِ داخل دستگاه قضا، به هیچ‌وجه به مصلحت نیست؛ ضرورت دارد آسیب‌شناسی دقیقی داشته باشیم که رویه‌های پیشین قوه قضائیه در این زمینه جوابگو بوده‌اند یا خیر؛ بر ما و تمام مسئولان و کارکنان قضایی فرض است که نسبت به صیانت از مجموعه قوه قضائیه و فرد فرد همکاران‌مان اهتمام داشته باشیم.

محسنی اژه‌ای گفت: در زمینه مبارزه با فساد خارج از قوه قضائیه نیز ما باید با بهره‌گیری از تجارب پیشین و رویه‌ها و مسیر‌های طی شده و همچنین با برطرف کردن اشکالات موجود، عملکرد عدلیه را ارتقاء ببخشیم.

رئیس قوه قضائیه افزود: چنانچه ما می‌خواهیم کاهش اطاله دادرسی را در قوه قضائیه محقق کنیم، باید به مقوله کم کردن حجم کار محاکم و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا، توجه ویژه داشته باشیم؛ امروز تشخیص این موضوع سخت نیست که یکی از نارضایتی‌های مردم از قوه قضاییه، به سبب تاخیر در رسیدگی‌هاست؛ کاهش اطاله دادرسی یکی از خواسته‌های به حق مردم است و ضرورت دارد که ما با در نظرگرفتن شرایط، امکانات و محدودیت‌های موجود، نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار بگیریم. از سوی دیگر تشخیص اهم و مهم و دفع افسد به فاسد نیز همواره باید در دستگاه قضایی مدنظر ما باشد.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، اعضای شورا به طرح مطالب، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود در رابطه با دوره جدید مدیریت قضائیه و مسائل و موضوعات اولویت دارِ این دوره پرداختند.

حجت‌الاسلام «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام «موحدی» دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، حجت‌الاسلام «رحیمی» رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، حجت‌الاسلام «عابدی» رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام «مرتضوی مقدم» مشاور عالی رئیس قوه قضائیه، «خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام «پورخاقان» رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، «بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران و «الفت» دستیار ویژه و مشاور عالی رئیس قوه قضائیه، از جمله اعضای شورای عالی قوه قضائیه بودند که نظرها و پیشنهادهای خود را درباره دوره جدید مدیریت قوه قضائیه و مسائل و موضوعات اولویت دارِ این دوره مطرح کردند.