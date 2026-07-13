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رئیس ستاد اربعین جامعه الزهرا (س) از آغاز ثبتنام کاروان همپای قافله ۱۰ ویژه زیارت اربعین حسینی از امروز خبر داد.
به گزاش خبرگزاری صداوسیما؛ حسین حدادی فام رئیس ستاد اربعین جامعه الزهرا (س) گفت: ثبتنام این کاروان از ۲۲ تیرماه آغاز میشود و تا پایان روز ۲۵ تیرماه ادامه خواهد داشت.
حسین حدادیفام با اشاره به اهمیت حضور در راهپیمایی عظیم اربعین، اظهار داشت: امسال نیز با استعانت از حضرت ولیعصر (عج)، سفر معنوی اربعین با حضور طلاب جامعه الزهرا سلاماللهعلیها برگزار خواهد شد تا علاقهمندان بتوانند در این اجتماع عظیم معنوی و تمدنساز حضور یابند.
وی افزود: سامانه ثبتنام از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه فعال خواهد شد و فرآیند ثبتنام تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ادامه دارد. همچنین هزینه این سفر معنوی برای سال جاری ۷ میلیون تومان تعیین شده است.
رئیس ستاد اربعین جامعه الزهرا سلاماللهعلیها خاطرنشان کرد: متقاضیان میتوانند برای ثبتنام به سامانه اربعین جامعه الزهرا سلاماللهعلیها به نشانی edu.jz.ac.ir مراجعه و مراحل ثبتنام را تکمیل کنند.
وی همچنین تأکید کرد: علاقهمندان لازم است پیش از ثبتنام، شرایط و ضوابط درج شده در سامانه را با دقت مطالعه کنند تا فرآیند ثبتنام آنان بدون مشکل انجام شود.
راهپیمایی اربعین هر ساله با حضور میلیونها عاشق و دلداده اهلبیت علیهمالسلام از سراسر جهان برگزار میشود و کاروان همپای قافله جامعه الزهرا سلاماللهعلیها نیز در سالهای گذشته با استقبال گسترده طلاب همراه بوده است.