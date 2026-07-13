ثبت نام کاروان همپای قافله ۱۰، از امروز

ثبت نام کاروان همپای قافله ۱۰، از امروز

به گزاش خبرگزاری صداوسیما؛ حسین حدادی فام رئیس ستاد اربعین جامعه الزهرا (س) گفت: ثبت‌نام این کاروان از ۲۲ تیرماه آغاز می‌شود و تا پایان روز ۲۵ تیرماه ادامه خواهد داشت.

حسین حدادی‌فام با اشاره به اهمیت حضور در راهپیمایی عظیم اربعین، اظهار داشت: امسال نیز با استعانت از حضرت ولی‌عصر (عج)، سفر معنوی اربعین با حضور طلاب جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار خواهد شد تا علاقه‌مندان بتوانند در این اجتماع عظیم معنوی و تمدن‌ساز حضور یابند.

وی افزود: سامانه ثبت‌نام از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه فعال خواهد شد و فرآیند ثبت‌نام تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ادامه دارد. همچنین هزینه این سفر معنوی برای سال جاری ۷ میلیون تومان تعیین شده است.

رئیس ستاد اربعین جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه اربعین جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها به نشانی edu.jz.ac.ir مراجعه و مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند.

وی همچنین تأکید کرد: علاقه‌مندان لازم است پیش از ثبت‌نام، شرایط و ضوابط درج شده در سامانه را با دقت مطالعه کنند تا فرآیند ثبت‌نام آنان بدون مشکل انجام شود.

راهپیمایی اربعین هر ساله با حضور میلیون‌ها عاشق و دلداده اهل‌بیت علیهم‌السلام از سراسر جهان برگزار می‌شود و کاروان همپای قافله جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها نیز در سال‌های گذشته با استقبال گسترده طلاب همراه بوده است.