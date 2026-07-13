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سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق حرفهای لوازم و قطعات خودرو در محدوده شهرک بروجردی خبر داد که به سرقت جعبهفیوز خودروهای پژو ۲۰۶ اعتراف کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رسول بهرامی با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات خودرو، بهویژه جعبهفیوز خودروهای پژو ۲۰۶ در محدوده کیانشهر و شهرک بروجردی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد متهم با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت هوندا قرمزرنگ، در ساعات پایانی شب و بامداد، خودروهای پارکشده را شناسایی و اقدام به سرقت قطعات آنها میکرد. در یکی از موارد، تصاویر سرقت توسط دوربینهای مداربسته ثبت و در اختیار واحدهای گشتی قرار گرفت.
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: مأموران کلانتری با افزایش گشتهای هدفمند در محدوده جرمخیز، حدود نیم ساعت پس از وقوع سرقت، متوجه حضور مجدد متهم به همراه همدستش در همان محدوده شدند. متهمان به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند که پس از تعقیب و گریز، ترکنشین موتورسیکلت دستگیر و راکب آن با رها کردن وسیله نقلیه از محل متواری شد.
سرهنگ بهرامی اظهار کرد: در ادامه تحقیقات پلیسی و با استفاده از ظرفیت منابع و مخبرین، مخفیگاه متهم اصلی شناسایی و وی در یکی از پاتوقهای خود در شهرک بروجردی دستگیر شد.
وی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری و انجام بازجوییهای تخصصی، به سرقت جعبهفیوز خودروهای پژو ۲۰۶ اعتراف کرد و اظهار داشت قطعات مسروقه را به یک مالخر به مبلغ دو میلیون تومان فروخته است.
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، متهمان برای انجام مراحل قانونی و ادامه رسیدگی قضایی به دادسرای ناحیه ۳۴ تهران معرفی شدند و تحقیقات برای کشف سایر جرائم احتمالی آنان ادامه دارد.
سرهنگ بهرامی در پایان از شهروندان خواست خودروهای خود را در محلهای امن پارک کرده و از تجهیزات بازدارنده مانند قفلهای ایمنی استفاده کنند و در صورت مشاهده افراد یا رفتارهای مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به اطلاع مأموران برسانند.