معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی از آمادگی عملیاتی مرز تمرچین برای میزبانی از زائران اربعین حسینی خبر داد و بر استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد فضایی مبتنی بر تکریم برای زائران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مهدی حداد، افزود: تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل تردد زائران در مرز تمرچین پیش‌بینی شده است.

وی هدف اصلی ستاد امسال را «مردمی‌سازی خدمات» و «هوشمندسازی ایستگاه‌ها» اعلام کرد تا زائران در فضایی منظم و آراسته از خدمات بهره‌مند شوند.

حداد با اشاره به ابعاد فرهنگی این مراسم، بر استقرار موکب اهل سنت در مرز تمرچین تأکید کرد و آن را جلوه‌ای از انسجام اقوام و مذاهب در مسیر ترویج فرهنگ حسینی دانست.

او همچنین از پیشرفت‌های دیپلماتیک در تسهیل تردد خبر داد و افزود: در پی سفر استاندار به اربیل، با موافقت طرف عراقی، موضوع ایجاد مسیر تردد به این شهر مطرح شده که می‌تواند نقش بسیار مؤثری در تسهیل رفت‌وبرگشت زائران ایفا کند.