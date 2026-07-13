محکومیت ۱۱.۵ میلیارد تومانی قاچاقچی سوخت در دشتستان بوشهر
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: قاچاقچی ۳۴.۵ هزار لیتری سوخت در دشتستان به ۱۱.۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سید موسی حسینی از صدور حکم محکومیت برای یک متهم پرونده قاچاق سوخت در شهرستان دشتستان به ارزش بیش از ۱۱.۵ میلیارد تومان خبر داد.
وی با اشاره به جدیت دستگاههای نظارتی در مبارزه با قاچاق سوخت اظهار داشت: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دشتستان به پرونده قاچاق ۳۴ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت رسیدگی کرد.
وی افزود: این شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کامل محموله سوخت و بازگرداندن آن به شبکه توزیع قانونی، متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۵۶۱ میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر ارزش سوخت محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر یادآور شد: این پرونده با گزارش پلیس امنیت اقتصادی شهرستان دشتستان تشکیل و پس از سیر مراحل قانونی، برای صدور رأی قطعی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود.