دادستانی یزد: با توجه به گزارش‌های واصله و سوءاستفاده برخی کلاهبرداران از اختلالات احتمالی در سامانه‌های بانکی، شهروندان به‌ویژه صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان نسبت به تماس‌های مشکوک نهایت دقت و هوشیاری را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد به نقل از پایداد، برخی افراد سودجو با تماس تلفنی و با معرفی خود به‌عنوان کارشناس بانک یا شرکت پشتیبان دستگاه‌های کارت‌خوان، با سوءاستفاده از اطلاعاتی که از قبل در اختیار دارند، اعتماد مخاطب را جلب کرده و مدعی می‌شوند به علت اختلال بانکی، مبلغی در حساب وی مسدود شده و برای رفع مشکل باید کد ارسال‌شده از طریق پیامک را اعلام کند.

این در حالی است که کد‌های پیامکی ارسالی ممکن است مربوط به فعال‌سازی یا تغییر رمز همراه‌بانک، ورود به خدمات بانکی، رمز یکبارمصرف (رمز پویا) یا سایر خدمات امنیتی باشد. در صورت اعلام این کدها، مجرمان می‌توانند کنترل همراه‌بانک را در اختیار گرفته، حساب بانکی را تخلیه یا با استفاده از رمز پویا اقدام به خرید اینترنتی و انتقال غیرمجاز وجه کنند.

دادستانی یزد تأکید می‌کند: هیچ بانک یا شرکت پشتیبان معتبر، کد‌های پیامکی، رمز‌های بانکی یا اطلاعات محرمانه را به‌صورت تلفنی از مشتری درخواست نمی‌کند، پیش از هرگونه اقدام، از هویت تماس‌گیرنده و ارتباط وی با بانک یا شرکت پشتیبان دستگاه کارت‌خوان اطمینان حاصل کنید، تحت هیچ شرایطی رمز کارت، رمز پویا، کد‌های پیامکی و اطلاعات امنیتی حساب خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و در صورت دریافت تماس‌های مشکوک، مکالمه را قطع کرده و موضوع را از طریق شماره‌های رسمی بانک یا شرکت پشتیبان پیگیری کنید.