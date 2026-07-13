بانک مرکزی در واکنش به ابهامات رسانه‌ای درباره مدیریت جریان واردات، اعلام کرد: نقش این نهاد در فرآیند تأمین کالای کشور فقط به تخصیص ارز محدود می‌شود و هیچ‌گونه دخالتی در تعیین نوع کالا، کشور تولیدکننده یا شرکت‌های واردکننده ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام بانک مرکزی، در این فرآیند ابتدا شرکت های واردکننده در سامانه جامع تجارت اقدام به ثبت سفارش کرده، سپس ثبت سفارش های موجود توسط وزارتخانه مربوطه اولویت بندی شده و جهت تخصیص ارز به بانک مرکزی ارسال می شود.

این بانک در یک فرآیند کاملا سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی، ثبت سفارش های معرفی شده را بدون توجه به نوع کالا و شرکت تولیدکننده، عینا و دقیقا بر اساس اولویت های اعلامی تخصیص ارز کرده و متعاقب آن، بازرگان ارز تخصیصی را خریداری، به حساب ذینفع حواله کرده، کالا را وارد کشور می کند و تحت مدیریت وزارتخانه متولی در شبکه توزیع عرضه می کند.