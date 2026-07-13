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مراسم گرامیداشت یاد و خاطره آقای شهید ایران شهید امام سید علی خامنهای (ره) در دانشگاه ارومیه با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاههای ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره آقای شهید ایران شهید امام سید علی خامنهای (ره) در دانشگاه ارومیه با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاههای ارومیه برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی و امامجمعه ارومیه در این آیین با اشاره به این که شخصیت عظیم الشان رهبر شهید انقلاب یک شخصیت کم نظیر در دنیای اسلام بودند گفت: امام شهید در علوم مختلف و ساحههای گوناگون علمی صاحب نظر بودند و این مهم در دیدار متخصصان علوم مختلف با ایشان اقرار شده است.
حجتالاسلاموالمسلمین سید مهدی قریشی با تاکید بر این که شخصیت عظیم ایشان موجب میشد تا شخصیتهای سیاسی جهان در مقابل ایشان سر تعظیم فرود بیاورند تصریح کرد: دشمنان اشتباه بزرگی را انجام دادند چرا که امام شهید به دنبال شهادت بود و با شهادتشان انقلاب اسلامی را بیمه کرده و موجب بیداری امت اسلامی شدند.
او تأکید کرد: دانشگاهیان باید مکتب امام شهیدمان را در جهاد علمی دانشگاه پیاده کنند.