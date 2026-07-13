پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان سنندج با تأکید بر اینکه تأمین مسکن اقشار کمبرخوردار از اولویتهای مهم بنیاد مسکن است، گفت: روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ تحمیلی اخیر در شهرستان سنندج بر روی ریل اجرا قرار گرفته و با تشکیل پرونده برای خسارتدیدگان، عملیات بازسازی در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در نشست تکریم و معارفه رئیس بنیاد مسکن شهرستان سنندج، فرماندار سنندج با قدردانی از خدمات بنیاد مسکن در حوزههای مختلف عمرانی، اظهار کرد: بنیاد مسکن در سالهای گذشته در اجرای طرحهای هادی روستایی، ساخت و مقاومسازی مسکن روستایی، احداث مسکن محرومان و همچنین بازسازی واحدهای آسیبدیده، عملکرد مطلوب و قابل قبولی داشته است.
سجادی با اشاره به خسارات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر افزود: در شهرستان سنندج که بیشترین میزان خسارت در سطح استان را شاهد بوده، سه هزار و ۵۴۹ واحد مسکونی دچار آسیب شدهاند و روند بازسازی این واحدها آغاز، پروندههای مربوطه تشکیل و عملیات بازسازی با همکاری دستگاههای مرتبط در حال انجام است.
وی احداث مسکن محرومان را از مهمترین اولویتهای بنیاد مسکن دانست و تصریح کرد: خدمترسانی به اقشار کمبرخوردار و تأمین سرپناه مناسب برای آنان باید همواره در صدر برنامههای این نهاد قرار داشته باشد.
فرماندار سنندج با اشاره به ویژگیهای خاص روستاهای شهرستان سنندج اظهار داشت: بسیاری از روستاهای این شهرستان به دلیل نزدیکی به شهر و افزایش جمعیت، به کانونهای مهم جمعیتی تبدیل شدهاند و این موضوع، ضرورت برنامهریزی دقیق برای توسعه زیرساختها، خدماترسانی و مدیریت این مناطق را دوچندان کرده است.
سجادی ادامه داد: بخشی از مشکلات امروز، حاصل انباشت مسائل گذشته و توسعه نامتوازن است که پیامدهایی همچون حاشیهنشینی را به دنبال داشته است و برای رفع این معضلات باید با برنامهریزی اصولی، هماهنگی بین دستگاهها و نگاه توسعهمحور اقدام کرد.
در پایان این مراسم، از خدمات سینا صالحی رئیس پیشین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج تقدیر و ساسان سجادی به عنوان رئیس جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج معرفی شد.