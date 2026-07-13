به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم قرعه‌کشی طرح فروش خودروی وارداتی چانگان سایپا CS۵۵ پلاس با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی برگزار شد و اسامی برندگان از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود.

همچنین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی گروه خودروسازی سایپا به نشانی www.saipacorp.com یا سامانه فروش اینترنتی این شرکت، از وضعیت ثبت‌نام خود مطلع شوند.

گفتنی است، در این طرح بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ نفر با افتتاح حساب وکالتی برای خرید این خودرو ثبت‌نام کردند که در نهایت ۷۱۴ نفر بنده شدند.