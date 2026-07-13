پخش زنده
امروز: -
بازار سرمایه روز دوشنبه با وجود کاهش شاخصها شرایط متعادل تری در مقایسه با روزهای گذشته داشت و حدود ۴۰ درصد نمادها درمحدوه مثبت قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس با کاهش ۸۸ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۴ میلیون و ۹۶۶ هزار واحد رسید.
شاخص کل هموزن نیز با کاهش بیش از ۱۱ هزار واحدی در محدوده یک میلیون و ۳۲۶ هزار واحدی قرار گرفت.
همچنین بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول افراد حقیقی از سهام و حق تقدم و صندوقهای سهامی خارج شد.
ارزش معاملات روز دوشنبه به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان رسید.
بیشترین ورود پول امروز به گروههای استخراج کانههای فلزی تامین سرمایه و دارویی بود