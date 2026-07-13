به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس با کاهش ۸۸ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۴ میلیون و ۹۶۶ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش بیش از ۱۱ هزار واحدی در محدوده یک میلیون و ۳۲۶ هزار واحدی قرار گرفت.

همچنین بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول افراد حقیقی از سهام و حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد.

ارزش معاملات روز دوشنبه به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان رسید.

بیشترین ورود پول امروز به گروه‌های استخراج کانه‌های فلزی تامین سرمایه و دارویی بود