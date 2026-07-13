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پژوهشگران دانشگاه تهران با انجام یک مطالعه آزمایشگاهی در تونل باد و شبیهسازی رایانهای، راهکاری برای افزایش دقت و کارایی پهپادهای کشاورزی در عملیات سمپاشی ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این مقاله با تألیف مشترک مهندس آرش دیوازی، فارغالتحصیل دانشگاه تهران، دکتر رسول عسکری، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضای دانشکدگان علوم و فناوریهای میانرشتهای دانشگاه تهران و احسان روحی از دانشگاه امبری-ریدل آمریکا با عنوان «بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد سامانه پاشش پهپاد کشاورزی» در نشریه معتبر Aerospace Science and Technology منتشر شد.
این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد پهپادهای کشاورزی در عملیات سمپاشی انجام شده است. پژوهشگران با ترکیب آزمایشهای تجربی در آزمایشگاه آیرو- و هیدرودینامیک تجربی دانشگاه تهران و همچنین شبیهسازیهای رایانهای، با تمرکز بر تأثیر فاصله میان ملخ پهپاد و سامانه پاشش (به عنوان یک پارامتر طراحی در رباطهای پرنده سمپاش) را بر کیفیت پخش قطرات، میزان نفوذ آنها در پوشش گیاهی و یکنواختی سمپاشی ارزیابی کردند.
نتایج این مطالعه نشان میدهد؛ وجود جریانهای ناشی از ملخ در مقابل جریان آزاد (که پرنده در آن در حال پرواز است)، منجر به شکلگیری یک حلقه گردابه خواهد شد که ابعاد و موقعیت این حلقه در بالادست یا پایین دست محور ملخ-اتمایزر بر عمکلرد شاخصهای سم پاشی تأثیرگذار باشد.
تنظیم مناسب فاصله میان ملخ و سامانه پاشش میتواند از طریق تأثیر بر ابعاد و موقعیت این حلقه گردابه بر عملکرد پخش و توزیع پاشش سم در پهپادهای کشاورزی را بهبود دهد. بر اساس یافتههای پژوهش، فاصلههای کمتر برای مزارع با گیاهان کوتاه و فاصلههای بیشتر برای محصولات بلندتر و باغها کارآمدتر است و در مجموع، انتخاب صحیح این فاصله موجب افزایش دقت عملیات، کاهش هدر رفت سموم و بهبود کیفیت سمپاشی میشود.
پژوهشگران همچنین پیشنهاد کردهاند؛ تولیدکنندگان پهپادهای کشاورزی از سامانههای قابل تنظیم برای تغییر فاصله میان ملخ و بخش پاشش استفاده کنند تا امکان انطباق عملکرد پهپاد با انواع مزارع و محصولات کشاورزی فراهم شود.