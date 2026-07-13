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از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ حکم مجازات تکمیلی با موضوع خرید کتاب برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیرجند صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: این حکم در راستای توسعه رویکردهای فرهنگی و پیشگیرانه در اجرای احکام قضایی، صادر شده است.
حجتالاسلام زارعحسینی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مجازاتهای تکمیلی گفت: اجرای احکامی که آثار فرهنگی و اجتماعی ماندگار داشته باشند، علاوه بر تحقق اهداف اصلاحی، میتواند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش مؤثری ایفا کند.
وی افزود: اختصاص مجازات تکمیلی به خرید کتاب برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اقدامی ارزشمند در راستای تقویت فرهنگ کتابخوانی و حمایت از تربیت فکری نسل آینده است؛ موضوعی که در بلندمدت میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای فرهنگ قانونمداری مؤثر باشد.
کتابهای خریداری شده به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیرجند اهدا میشود.