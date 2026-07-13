به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: این حکم در راستای توسعه رویکرد‌های فرهنگی و پیشگیرانه در اجرای احکام قضایی، صادر شده است.

حجت‌الاسلام زارع‌حسینی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مجازات‌های تکمیلی گفت: اجرای احکامی که آثار فرهنگی و اجتماعی ماندگار داشته باشند، علاوه بر تحقق اهداف اصلاحی، می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: اختصاص مجازات تکمیلی به خرید کتاب برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اقدامی ارزشمند در راستای تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی و حمایت از تربیت فکری نسل آینده است؛ موضوعی که در بلندمدت می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای فرهنگ قانون‌مداری مؤثر باشد.

کتاب‌های خریداری شده به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیرجند اهدا می‌شود.