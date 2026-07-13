ویژه برنامه رهبر شهید انقلاب با عنوان «بازتاب آفتاب در عقیق سلیمانی» با هدف بررسی و معرفی آثار قائد شهید امت،در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل خانه کتاب و ادبیات ایران، ویژه برنامه رهبر شهید انقلاب با عنوان «بازتاب آفتاب در عقیق سلیمانی» با هدف بررسی و معرفی آثار قائد شهید امت، سه‌شنبه (۲۳ تیرماه۱۴۰۵) در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

این نشست با همکاری معاونت بین‌الملل بنیاد جهانی خورشید ولایت و انتشارات بین‌المللی نیکتاب برگزار خواهد شد و به واکاوی ابعاد فکری، فرهنگی و بین‌المللی آثار منتشرشده درباره رهبر شهید انقلاب می‌پردازد.

در این برنامه محمود دامغانی، ناشر و نویسنده مجموعه «حافظان مکتب سلیمانی»؛ کریم نجفی‌برزرگ، دبیرکل مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و علی محمد حلمی، کارشناس عالی روابط بین‌الملل به‌عنوان سخنران حضور خواهند داشت و دیدگاه‌های خود را درباره جایگاه اندیشه، میراث فرهنگی و بازتاب جهانی آثار رهبر شهید انقلاب ارائه می‌کنند. دبیری این نشست را امین خرمی بر عهده دارد.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند روز سه‌شنبه (۲۳ تیرماه۱۴۰۵) از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان مظفر جنوبی، کوی خواجه‌نصیر، پلاک ۲، طبقه همکف، سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران مراجعه کنند.