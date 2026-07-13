پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: تبیین منزلت تمدنی شهیدان و نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت در منظومه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، به همراه جمعی از معاونان و مدیران عالی این وزارتخانه، با حضور در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تجلیل از رویکردهای راهبردی شورا در عرصه هدایت، راهبری و جریانسازی فرهنگی، اقدامات، ابتکارات و کنشهای مؤثر آن را در پاسداری از هویت اسلامی ـ انقلابی، صیانت از حافظه تاریخی ملت ایران و تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی و بویژه در عرصه جنگ نرم و جنگ شناختی سرمایهای ارزشمند برای ارتقای سرمایه فرهنگی و معنوی کشور توصیف کرد.
در آغاز این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین موسیپور، نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن خیرمقدم و ابراز خرسندی از حضور وزیر آموزش و پرورش و هیئت همراه، با تسلیت شهادت قائد شهید امت، از این ضایعه بزرگ به عنوان مصیبتی جانکاه برای امت اسلامی و جبهه مقاومت یاد کرد و با گرامیداشت یاد، نام و مجاهدتهای سترگ همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای مقاومت و شهدای اقتدار، از سردار شهید محمد کاظمی، برادر ارجمند وزیر آموزش و پرورش، به عنوان یکی از فرزندان رشید و سرافراز انقلاب اسلامی و از مفاخر درخشان منظومه پرافتخار ایثار و شهادت کشور یاد کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ادامه، با تکریم مقام شامخ همه شهیدان، بهویژه شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم و شهدای دانشآموز مدرسه میناب، برای ارواح طیبه آنان، علوّ درجات و صبر و اجر بازماندگان از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.
در ادامه این نشست، حکم ریاست «ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید» که از سوی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صادر شده بود، در راستای سیاستگذاری، راهبری و هماهنگی برنامههای ملی بزرگداشت مقام شامخ دولتمردان شهید، طی مراسمی به دکتر کاظمی اعطا شد.
حجتالاسلام والمسلمین موسیپور در ادامه این دیدار، با قدردانی از همکاریهای صمیمانه، مسئولانه و اثربخش وزارت آموزش و پرورش با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بهویژه در عرصه برنامهریزی، سازماندهی و برگزاری آیینها، مناسبتهای ملی، مذهبی و انقلابی و نیز همراهی مؤثر در مأموریتهای ستادی و راهبردی شورا، این تعامل را نمونهای ممتاز از همافزایی نهادی در پیشبرد مأموریتهای فرهنگی نظام جمهوری اسلامی برشمرد و اظهار داشت: همکاریهای شکلگرفته میان دو مجموعه، از موفقترین، منسجمترین و ثمربخشترین الگوهای تعامل میان دستگاههای حاکمیتی در حوزه فرهنگ عمومی و پاسداشت هویت ملی و انقلابی کشور به شمار میآید.
نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تبیین ماهیت و فلسفه وجودی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: این انقلاب پیش از آنکه یک دگرگونی صرفاً سیاسی یا جابهجایی قدرت باشد، انقلابی عمیقاً فرهنگی، هویتی و تمدنی بود که با بازآفرینی منظومه فکری و ارزشی جامعه، مسیر تحولات معاصر ایران و حتی معادلات جهان اسلام را دگرگون ساخت. وی افزود: بزرگترین و ماندگارترین دستاورد این انقلاب عظیم، رهایی ملت ایران از سلطه استبداد، استکبار، وابستگی، تحقیر تاریخی بود که در پرتو هدایتهای الهی و رهبری امامین انقلاب، زمینهساز شکلگیری الگویی نوین از مردمسالاری دینی شد و امروز نیز در عرصههای گوناگون، از استقلال و اقتدار ملی، امنیت، پیشرفت علمی و فناوری، توسعه زیرساختها، خوداتکایی، عزت بینالمللی و ارتقای سرمایه اجتماعی، کارنامهای درخشان و افتخارآفرین از خود بر جای نهاده است.
حجتالاسلام والمسلمین موسیپور با تأکید بر اینکه مسئولان جمهوری اسلامی از بطن جامعه، متن مردم و دلِ میدانهای مجاهدت و خدمت برخاستهاند، اظهار داشت: در هندسه حکمرانی جمهوری اسلامی، میان مردم و حاکمیت هیچ گسست ماهوی وجود ندارد؛ بلکه مسئولیت، استمرار همان حضور و مشارکت مردمی در قالب خدمتگزاری و ایفای تکلیف است. این ویژگی ممتاز، نظام جمهوری اسلامی را از بسیاری از الگوهای رایج حکمرانی در جهان متمایز ساخته و یکی از روشنترین تجلیات آن، تقدیم شمار فراوانی از مدیران، مسئولان و کارگزاران نظام در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی است. وی خاطرنشان کرد: یکی از اقشاری که بیشترین شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است؛ جامعه دولتمردان، مدیران و مسئولان کشور است و این واقعیت، خود گویاترین سند بر مردمی بودن، مجاهدتمحور بودن و هزینهپردازی صادقانه مسئولان نظام اسلامی در مسیر صیانت از آرمانهای انقلاب است که متأسفانه هنوز آنگونه که شایسته است در عرصه تبیین، روایتگری و معرفی به نسل جوان مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه همه داشتهها، عزت، امنیت، اقتدار و پیشرفت امروز جمهوری اسلامی، مرهون مجاهدتها، ایثارگریها و خون مطهر شهیدان است، اظهار داشت: معرفی جامع، تبیین عالمانه و تکریم شایسته شهدای انقلاب اسلامی، بهویژه شهدای عرصه مدیریت و خدمت، ضرورتی راهبردی در صیانت از حافظه تاریخی ملت و انتقال سرمایههای هویتی انقلاب به نسلهای آینده است. وی تصریح کرد: شهدای دولتمرد، بهرغم جایگاه ممتاز و نقش تعیینکنندهشان در تثبیت و پیشبرد نظام اسلامی، هنوز آنگونه که بایسته و شایسته است به جامعه معرفی نشدهاند و ضروری است این سرمایه عظیم معنوی از غربت تاریخی و رسانهای خارج شود.
نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به انتصاب دکتر کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، به ریاست ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید، اظهار داشت: با مسئولیت خطیری که امسال به ایشان واگذار شده است، برنامهریزیهای جامعی برای طراحی و اجرای مجموعهای از اقدامات بنیادین، ماندگار و جریانساز در حوزه تکریم، بازشناسی، مستندسازی و معرفی شخصیت، سیره، اندیشه و خدمات شهدای دولتمرد پیشبینی شده است که میتواند زمینهساز شکلگیری یک نهضت فرهنگی مؤثر در بازخوانی میراث مدیریتی و الگوی حکمرانی مبتنی بر اخلاص، خدمت و ایثار در جمهوری اسلامی باشد.
حجتالاسلام والمسلمین موسیپور در پایان، با تبیین رسالت خطیر دستگاههای فرهنگی و آموزشی در شرایط پیچیده جنگ ترکیبی و شناختی دشمن، تأکید کرد: امروز ادای دین به شهیدان، صرفاً در بزرگداشت یاد و نام آنان خلاصه نمیشود، بلکه وظیفه اصلی ما، تبیین مستمر آرمانها، اندیشهها، سیره عملی و مکتب حیاتبخش شهدا و تبدیل آن به گفتمان جاری جامعه، بهویژه در میان نسل نوجوان و جوان است. وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن با بهرهگیری از شبکه پیچیده رسانهای و عملیات شناختی، درصدد تحریف واقعیات، تضعیف سرمایههای هویتی و مخدوش ساختن حافظه تاریخی ملت ایران است، پاسخ مؤثر و هوشمندانه به این هجمه همهجانبه، طراحی و اجرای یک پاتک فرهنگی، رسانهای و تبیینی مبتنی بر روایت صحیح، تولید محتوای فاخر و بازنمایی حقیقت مجاهدت و ایثار شهیدان در افکار عمومی است.
وزیر آموزش و پرورش: آغاز سال تحصیلی با گرامیداشت یاد شهدا در ۱۲۳ هزار مدرسه کشور
در ادامه این نشست، کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، حضور در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را توفیقی مغتنم و فرصتی ارزشمند برای هماندیشی در مسیر ارتقای مأموریتهای فرهنگی نظام جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت: هم از حیث جایگاه حقیقی و هم از منظر مسئولیت حقوقی، مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از مجموعه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بهویژه حجتالاسلام والمسلمین موسیپور در پیشبرد مأموریتهای فرهنگی و انقلابی کشور ابراز میکنم.
وی با تجلیل از کارنامه و عملکرد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: شورا طی سالیان متمادی، بهعنوان یکی از ارکان راهبری فرهنگی انقلاب اسلامی، در عرصه سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و راهبری مناسبتها و شعائر ملی، مذهبی و انقلابی، همچنین در ساماندهی و سازمانبخشی حضور آگاهانه، پرشور و اثرگذار مردم در مقاطع سرنوشتساز انقلاب اسلامی، نقشی ممتاز، راهبردی و کمبدیل ایفا کرده و خدمات آن شایسته تقدیر و سپاس است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقشآفرینی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مقاطع حساس و تعیینکننده کشور، اظهار داشت: شورا در ایام جنگ رمضان، با برخورداری از آمادگی، سرعت عمل، قدرت تصمیمسازی، انسجامبخشی و هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای مختلف، توانست در مدیریت فضای عمومی کشور، بسیج ظرفیتهای مردمی و تقویت همبستگی و وحدت ملی، نقشی محوری و تعیینکننده ایفا کند. همچنین در برنامهریزی، سازماندهی و اجرای آیینهای باشکوه بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، مسئولیتی خطیر بر عهده داشت و با مدیریت شایسته این رویداد تاریخی، زمینه خلق صحنههایی ماندگار، عزتآفرین و الهامبخش را در حافظه تاریخی ملت ایران فراهم ساخت.
کاظمی با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت، از بنیادیترین مؤلفههای هویت انقلاب اسلامی و از بزرگترین سرمایههای معنوی و راهبردی نظام جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: در فرهنگ دینی ما، شهادت موهبتی الهی و عالیترین مرتبه بندگی و مجاهدت در راه خداوند متعال به شمار میرود و از همین رو، پاسداشت مقام شامخ شهیدان و تکریم خانوادههای معظم آنان را وظیفهای دینی، ملی و انقلابی میدانیم. وزارت آموزش و پرورش نیز با همه ظرفیتهای خود، هرگونه همکاری و همراهی لازم را در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و آرمانهای شهیدان به عمل خواهد آورد. بیتردید، همین فرهنگ متعالی، رمز ماندگاری، اقتدار و استقامت ملت ایران در برابر همه تهدیدها و فشارهای دشمنان بوده است.
وی با یادآوری فرمایش رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست»، تصریح کرد: مجموعه معاونان، مدیران و مسئولان وزارت آموزش و پرورش با اعتقاد و التزام کامل، توسعه، تعمیق و نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت را در ساحتهای مختلف تعلیم و تربیت در دستور کار قرار دادهاند و انشاءالله این رویکرد در بازنگری و غنابخشی محتوای کتابهای درسی، برنامههای تربیتی و فعالیتهای فرهنگی مدارس نیز بیش از گذشته مورد اهتمام قرار خواهد گرفت تا دانشآموزانی مؤمن، بصیر، مسئولیتشناس و برخوردار از هویت اسلامی ـ انقلابی، در تراز آرمانهای بلند انقلاب اسلامی تربیت شوند.
کاظمی یادآور شد: سال تحصیلی جدید با گرامیداشت یاد شهدا در ۱۲۳ هزار مدرسه کشور آغاز خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش در پایان، توسعه و تعمیق سبک زندگی اسلامی، ترویج فرهنگ نورانی اقامه نماز، گسترش فعالیتهای قرآنی، تحکیم هویت دینی و ملی دانشآموزان و نهادینهسازی فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را از مهمترین اولویتهای راهبردی وزارت آموزش و پرورش در مسیر تربیت نسل آیندهساز انقلاب اسلامی برشمرد و بر ضرورت همافزایی هرچه بیشتر دستگاههای فرهنگی برای تحقق این اهداف متعالی تأکید کرد.