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۱۳۵ واحد نهضت ملی مسکن به متقاضیان واجد شرایط این شهرستان که سهم آورده خودشان را تکمیل کرده اند تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، پس از سالها چشم انتظاری متقاضیان واجد شرایط مسکن صاحب پناهگاه شخصی خودشان شدند.
با حضور مسئولان ۱۳۵ واحد مسکن در قالب نهضت ملی مسکن به واجدین شرایط نهاوند که سهم آورده خودشان را تکمیل کرده آند تحویل داده شد.
مسعود رضایی مدیر کل بنیاد مسکن استان گفت: متقاضیان دیگر نسبت به تامین سهم آورده خود اقدام کنند .
وی افزود: تا پایان سال ۲۰۰ واحد دیگر تحویل داده می شود.