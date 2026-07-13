به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تاکید بر لزوم گذار از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی علمی، خواستار همگرایی رسانه‌ای برای ارتقای دانش فنی و بهره‌وری محصولات استراتژیک در استان شد.

محمدرضا اصغری در نشست تخصصی با حضور مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان و مدیران بخش‌های ترویج و تعاون روستایی، با تاکید بر اهمیت انتقال یافته‌های علمی به مزارع، اظهار کرد: هدف از این نشست، ایجاد یک شبکه منسجم آموزشی از طریق ترکیب ظرفیت‌های رسانه‌ای صدا و سیما و شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی است تا آموزش الگو‌های نوین کشت به صورت مستقیم و کارآمد به دست کشاورزان برسد.

وی افزود: این هم‌افزایی با هدف انسجام خدمات آموزشی در قالب رسانه‌های جمعی و گروهی و برنامه‌های رادیویی وتلویزیونی صورت می‌گیرد که نتیجه آن، تقویت تشکل‌های اقتصادی و زنجیره ارزش محصولات و افزایش درآمدزایی کشاورزان آذربایجان‌غربی خواهد بود.

در این نشست، طرفین بر تدوین یک برنامه عملیاتی جامع، استفاده از توان آموزشی جهاد کشاورزی و ظرفیت اطلاع‌رسانی رسانه ملی و شبکه‌های تعاونی سراسر استان برای جهش در سطح دانش فنی تولیدکنندگان توافق کردند.