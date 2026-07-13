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در دیدار مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان راهکارهای افزایش دانش فنی تولیدکنندگان بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیتهای دو طرف بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با تاکید بر لزوم گذار از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی علمی، خواستار همگرایی رسانهای برای ارتقای دانش فنی و بهرهوری محصولات استراتژیک در استان شد.
محمدرضا اصغری در نشست تخصصی با حضور مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان و مدیران بخشهای ترویج و تعاون روستایی، با تاکید بر اهمیت انتقال یافتههای علمی به مزارع، اظهار کرد: هدف از این نشست، ایجاد یک شبکه منسجم آموزشی از طریق ترکیب ظرفیتهای رسانهای صدا و سیما و شبکه گسترده تعاونیهای روستایی است تا آموزش الگوهای نوین کشت به صورت مستقیم و کارآمد به دست کشاورزان برسد.
وی افزود: این همافزایی با هدف انسجام خدمات آموزشی در قالب رسانههای جمعی و گروهی و برنامههای رادیویی وتلویزیونی صورت میگیرد که نتیجه آن، تقویت تشکلهای اقتصادی و زنجیره ارزش محصولات و افزایش درآمدزایی کشاورزان آذربایجانغربی خواهد بود.
در این نشست، طرفین بر تدوین یک برنامه عملیاتی جامع، استفاده از توان آموزشی جهاد کشاورزی و ظرفیت اطلاعرسانی رسانه ملی و شبکههای تعاونی سراسر استان برای جهش در سطح دانش فنی تولیدکنندگان توافق کردند.