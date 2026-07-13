مدیر منطقه برق گلستان از اجرای طرح «مهتاب» و شناسایی انشعابات غیرمجاز برای جبران ناترازی شبکه خبر داد و اعلام کرد تعویض ۸۰۰ کنتور معیوب در دستور کار است تا پایداری برق منطقه بهبود یابد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ کبودوندی با اشاره به وضعیت شبکه برق منطقه گلستان اظهار کرد: به دلیل ناترازی موجود، در حال حاضر خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده به‌صورت هر ۲۴ ساعت یک‌بار اعمال می‌شود.

وی افزود: اجرای طرح «مهتاب» در کنار شناسایی و قطع انشعاب‌های غیرمجاز، بخشی از ناترازی شبکه را جبران کرده و در کاهش خاموشی‌ها و افزایش پایداری شبکه برق مؤثر خواهد بود.

مدیر منطقه برق گلستان با بیان اینکه ۱۵۷ هزار مشترک تحت پوشش این منطقه قرار دارند، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۰۰ کنتور معیوب در شبکه وجود دارد که تعویض آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

کبودوندی تصریح کرد: در مرحله نخست، ۴۰۰ کنتور معیوب تعویض می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای این اقدام، بخش قابل توجهی از مشکلات شبکه و خاموشی‌های ناشی از ناترازی برطرف شود.