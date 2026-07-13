به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ افزود: در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، بیش از یک میلیارد تراکنش بر بستر خدمات دولت الکترونیک ثبت شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ به مناسبت روز ملی فناوری پیامی به این شرح صادر کرد: بیست‌ودوم تیر، هم‌زمان با سالروز بزرگداشت حکیم محمدبن موسی خوارزمی و روز ملی فناوری اطلاعات، فرصتی برای بازاندیشی در نقش راهبردی فناوری اطلاعات در توسعه کشور و بهبود کیفیت حکمرانی است. این مناسبت یادآور آن است که آینده رشد اقتصادی، خدمات عمومی، رفاه اجتماعی و اقتدار ملی، بیش از هر زمان دیگری به ظرفیت‌های فناوری اطلاعات گره خورده است.

امروز فناوری اطلاعات دیگر صرفاً یک حوزه تخصصی نیست، بلکه به یکی از زیرساخت‌های اصلی زندگی معاصر تبدیل شده است.

اقتصاد، آموزش، سلامت، خدمات عمومی، ارتباطات و امنیت ملی، همگی به این حوزه وابسته‌اند و پایداری آن، بخشی از تاب‌آوری کشور به شمار می‌رود.

در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، بیش از یک میلیارد تراکنش بر بستر خدمات دولت الکترونیک ثبت شد و تداوم خدمت‌رسانی در آن شرایط، نشان داد بسترفناوری اطلاعات می‌تواند تمهیدات ویژه‌ای برای مردم و ذی نفعان ایجاد نماید.

بر همین اساس، دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود، توسعه خدمات هوشمند، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات را در اولویت قرار داده است. در همین چارچوب، طرح ملی «زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت» با هدف ایجاد بستری واحد، منسجم و هوشمند برای ارائه خدمات عمومی، در دستور کار سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار گرفته است.

هدف این طرح آن است که مردم، به‌جای مراجعه به سامانه‌های متعدد و پراکنده، بتوانند خدمات مورد نیاز خود را از طریق یک درگاه واحد، با سهولت، سرعت و کارآمدی بیشتر دریافت کنند.

این تحول، گامی مؤثر در مسیر افزایش رضایت عمومی، ارتقای بهره‌وری، شفافیت، سلامت اداری و استقرار حکمرانی داده‌محور خواهد بود.

در کنار این اقدام، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای امنیت سایبری، گسترش خدمات هوشمند، تقویت زیست‌بوم نوآوری و توسعه هوش مصنوعی نیز از جمله اولویت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران است. در این مسیر، حمایت از کاربرد‌های هوش مصنوعی و ارتقای سواد عمومی در این حوزه، با هدف بهره‌گیری مسئولانه و فراگیر از این فناوری، با جدیت دنبال می‌شود.

بی‌تردید، با وجود همه محدودیت‌ها، اتکا به توان متخصصان داخلی، ظرفیت دانشگاه‌ها و توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند مسیر توسعه فناوری در کشور را هموارتر کند. بر همین باور، فناوری اطلاعات را باید ابزاری کلیدی برای حل مسائل اساسی کشور، ارتقای کیفیت زندگی مردم و ساختن آینده‌ای هوشمند، نوآور و متصل برای ایران دانست.

اینجانب روز ملی فناوری اطلاعات را به همه متخصصان، پژوهشگران، دانشگاهیان، فعالان بخش خصوصی و کارکنان پرتلاش این حوزه تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با هم‌افزایی بیشتر، بتوانیم از ظرفیت‌های این حوزه در مسیر پیشرفت کشور به‌خوبی بهره بگیریم.