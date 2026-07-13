به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در سومین دیدار به مصاف تیم چینِ میزبان رفت.

ترکیب اصلی تیم ملی بانوان کشورمان مقابل چین متشکل از زهرا نجاتی عارف، فاطمه عباسی، فرزانه حیدری، باور خلیل زاده، زینب ملکی، فاطمه جهانی و لیبرو مهری فلاحی بود.

تیم کشورمان در ست‌های اول ۲۶ بر ۲۴، دوم ۲۵ بر ۲۲، سوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۰ مغلوب تیم چین میزبان شد و مرحله‌ی گروهی را پشت سر گذاشت و حالا برای بازی‌های بعد آماده می‌شود.

با پایان یافتن مرحله گروهی، تیم ملی والیبال نشسته دختران کشورمان در مرحله حذفی مقابل تیم آلمان صف آرایی می‌کند.

تیم ملی بانوان ایران در گروه یک مسابقات با تیم‌های چین، روآندا و کنیا هم‌گروه بود که برابر تیم‌های روآندا و کنیا پیروز شد و مقابل چین میزبان بازی را واگذار کرد.

در این رقابت‌ها تیم‌های اول و دوم سهمیه حضور در پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را کسب خواهند کرد.