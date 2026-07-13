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با حضور ملیپوشان برجسته و زیر نظر کادر فنی تیم ملی، هجدهمین اردوی آمادهسازی تیم ملی روئینگ جوانان و زیر ۲۳ سال آقایان در مجموعه سد مهاباد آغاز شد. این اردو گام مهمی در مسیر آمادگی ایران برای بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد، با اشاره به آغاز این مرحله از اردو، اعلام کرد که ورزشکاران منتخب کشور با هدف ارتقای سطح آمادگی جسمانی خود در سد مهاباد تمرینات تخصصی خود را دنبال خواهند کرد.
رحیم تیموری، تأکید کرد: در این مرحله از اردو، دو قایقران مطرح مهابادی، «مانی رحمانی» و «سردار خضری»، در کنار سایر ملیپوشان حضور دارند.
او با اشاره به نقش مربی مهابادی تیم ملی، طاهر کبوتری، در هدایت این اردو، افزود: برخورداری از شرایط اقلیمی و امکانات مناسب، مهاباد را به یکی از پایگاههای اصلی برگزاری اردوهای ملی قایقرانی در کشور تبدیل کرده است.
شایان ذکر است که سد مهاباد با ظرفیت مفید ۱۷۲ میلیون متر مکعب، علاوه بر تأمین آب شرب و کشاورزی، به دلیل نزدیکی بسیار به مناطق مسکونی، یکی از استراتژیکترین نقاط برای برگزاری ورزشهای آبی محسوب میشود.