پیش‌بینی افزایش دما تا ۵۰ درجه برای استان بوشهر

معاون پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر نسبت‌به افزایش محسوس دمای هوا و رسیدن آن به ۵۰ درجه سانتی‌گراد و حتی بیشتر در برخی شهرستان‌های استان هشدار داد.