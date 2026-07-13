پیشبینی افزایش دما تا ۵۰ درجه برای استان بوشهر
معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر نسبتبه افزایش محسوس دمای هوا و رسیدن آن به ۵۰ درجه سانتیگراد و حتی بیشتر در برخی شهرستانهای استان هشدار داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، زهرا راستگو با اشاره به استقرار توده هوای گرم و حاکمیت الگوی تابستانه بر بسیاری از نقاط کشور بهویژه نیمه جنوبی، اظهار کرد: بر اساس پیشبینیها، دمای هوا طی امروز دوشنبه تا روزهای پایانی هفته در سطح استان بهطور محسوسی افزایش خواهد یافت و این وضعیت چند روزی تداوم خواهد داشت.
وی افزود: انتظار میرود دمای هوا در نقاط غیرساحلی استان، بهویژه در شهرستانهای دشتستان، دشتی، تنگستان و جم به آستانه ۵۰ درجه سانتیگراد و حتی بیشتر از آن برسد.
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه در همین راستا هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر شده است، نسبت به پیامدهای این گرمای شدید هشدار داد و گفت: با توجه به تداوم این وضعیت، احتمال گرمازدگی افراد و همچنین بروز خسارت به محصولات کشاورزی در مزارع، باغها، دامداریها و گلخانهها وجود دارد.
راستگو همچنین با هشدار نسبتبه افزایش احتمال آتشسوزی در مراتع و مزارع خشک، تاکید کرد: شهروندان از قرار گرفتن در معرض مستقیم تابش نور خورشید بهویژه در ساعتهای گرم روز بهجد خودداری کنند.
وی اضافه کرد: بهرهبرداران بخش کشاورزی نیز باید نسبت به مراقبت از مزارع و باغات خود جهت جلوگیری از خشکشدن و گرمازدگی محصولات، اقدامات پیشگیرانه لازم را در دستور کار قرار دهند.