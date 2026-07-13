به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اسدی با تشریح عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، اظهار کرد: بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ روند بسیاری از جرایم و دعاوی در استان کاهشی بوده است.

وی همچنین بر لزوم اجرای قانون اجاره بها اشاره کرد وگفت: این مصوبه به تایید سران سه قوه رسیده و لزوم اجرای قانونی دارد.