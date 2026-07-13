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سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان در نشست با خبرنگاران از کاهش آمار سرقت در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اسدی با تشریح عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، اظهار کرد: بررسی آمارها نشان میدهد در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ روند بسیاری از جرایم و دعاوی در استان کاهشی بوده است.
وی همچنین بر لزوم اجرای قانون اجاره بها اشاره کرد وگفت: این مصوبه به تایید سران سه قوه رسیده و لزوم اجرای قانونی دارد.