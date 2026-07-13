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نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دشمن بداند خونخواهی رهبر شهید انقلاب در دستورکار ماست و و مقهور تهدید و فشارها نخواهیم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی، نوشت: «مردم و مسئولان یکصدا فریاد زدیم: «ما همه خونخواه پدر، گوش به فرمان پسر.»
وی در ادامه این مطلب آورده است: «دشمن بداند خونخواهی در دستورکار ماست و تا ابد با شما پدرکشتگی داریم؛ بدون هیچ واهمهای وارد مسیر شدهایم و مقهور تهدید و فشارها نخواهیم شد.