نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دشمن بداند خونخواهی رهبر شهید انقلاب در دستورکار ماست و و مقهور تهدید و فشار‌ها نخواهیم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «مردم و مسئولان یک‌صدا فریاد زدیم: «ما همه خونخواه پدر، گوش به فرمان پسر.»

وی در ادامه این مطلب آورده است: «دشمن بداند خونخواهی در دستورکار ماست و تا ابد با شما پدرکشتگی داریم؛ بدون هیچ واهمه‌ای وارد مسیر شده‌ایم و مقهور تهدید و فشار‌ها نخواهیم شد.