به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی سرخوش با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم اظهار داشت :سطح زیر کشت گندم در شهرستان اسدآباد ۲۴ هزار هکتار است که در آن ارقام مختلف گندم دیم و آبی کشت شده و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۸۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.

وی افزود: تاکنون ۲۵ هزار تن گندم از مزارع شهرستان برداشت شده و روند برداشت با استفاده از کمباین‌های مکانیزه همچنان ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد با بیان اینکه ۶ مرکز خرید تضمینی گندم در شهرستان فعال است گفت:این مراکز همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب آماده دریافت محصول کشاورزان هستند و گندم تولیدی را به صورت تضمینی خریداری می‌کنند.