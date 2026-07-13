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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد از پیشبینی برداشت بیش از ۸۰ هزار تن گندم از مزارع این شهرستان در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی سرخوش با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم اظهار داشت :سطح زیر کشت گندم در شهرستان اسدآباد ۲۴ هزار هکتار است که در آن ارقام مختلف گندم دیم و آبی کشت شده و پیشبینی میشود امسال بیش از ۸۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.
وی افزود: تاکنون ۲۵ هزار تن گندم از مزارع شهرستان برداشت شده و روند برداشت با استفاده از کمباینهای مکانیزه همچنان ادامه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد با بیان اینکه ۶ مرکز خرید تضمینی گندم در شهرستان فعال است گفت:این مراکز همهروزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب آماده دریافت محصول کشاورزان هستند و گندم تولیدی را به صورت تضمینی خریداری میکنند.