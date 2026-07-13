معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تشریح حضور میدانی بانوان ایرانی در حوزه‌های مختلف به ویژه حماسه آفرینی آنان برای دفاع از وطن در ایام جنگ تحمیلی، دو پیشنهاد کلیدی مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دومین روز از نهمین اجلاس وزرای زن کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با حضور هیات ایرانی به سرپرستی زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در شهر اسلام‌آباد گشایش یافت.

سید یوسف رضا گیلانی رئیس مجلس سنای پاکستان به عنوان مهمان برنامه امروز حضور یافت. در جلسه امروز ریاست اجلاس وزرای زن سازمان همکاری اسلامی به مدت دو سال از جمهوری عربی مصر به جمهوری اسلامی پاکستان منتقل شد.

زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده طی سخنرانی امروز خود در ابتدا از دولت و مردم برادر پاکستان برای میزبانی گرم و شایسته این این اجلاس و همچنین از مصر، رئیس پیشین این آن برای هدایت مسئولانه این ساز وکار و تلاش‌های ارزشمندشان در پیشبرد همکاری میان کشورهای عضو در سال‌های گذشته، قدردانی کرد.

وی همچنین افزود: از دولت ها و ملت های دوست به ویژه اعضای سازمان همکاری اسلامی که با ارسال پیامهای تسلیت، اعزام هیات های رسمی و حضور در آیین های بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید سید علی خامنه‌ای همدردی و احترام خود را نسبت به ملت ایران ابراز کردند سپاسگزاری می کنم.

دنیا بداند، زنان و مردان ایران در مقاومت جدی هستند

سرپرست هیات بانوان کشورمان در اجلاس اسلام‌آباد در ادامه گفت: همانطور که همه شما می دانید ما در بیش از یک سال گذشته دو بار در حالی که در حال مذاکره بودیم و با اینکه نوبت گفت‌وگوهای بعدی بودیم، رژیم اسرائیل کشور عزیز ما ایران را مورد حمله و تجاوز قرار داد و نه تنها بیش از ۴۵ هزار واحد مسکونی را ویران کرد و خانواده ها را آواره کرد بلکه حدود چهار هزار نفر از هموطنان ما را از جمله ۴۹۶ زن و ۳۸۳ کودک، از جمله کودکان دانش آموز میناب، دلیرمردان ناو دنا و در رأس همه آنها رهبر خردمند و عزیز ما حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای را به همراه خانواده و نوه ۱۴ ماهه اش را به شهادت رساند.

وی افزود: در همین ایام، کشور دوست و همسایه ما جمهوری اسلامی پاکستان بر اساس باورهای خیرخواهانه و صلح آمیز اسلامی میانجی شد و با تلاش زیاد تفاهم نامه‌ای تنظیم شد و مقرر شد طی ۶۰ روز مذاکرات برای توافق نهایی انجام شود. اما بعد از چند روز آمریکا با تفسیر خود از شیوه اجرای تفاهم نامه بر خلاف متن مورد توافق، درباره مدیریت تنگه هرمز، آتش بس را نقض و وارد دور جدیدی از درگیری شد.

بهروزآذر اظهار داشت: امروز همچنان میانجی گران از جمله دولت پاکستان و قطر در تلاش هستند تا وضعیت به حالت قبل برگردد و جهان انتظار دارد که اجرای این تفاهم به صورت دقیق به مرحله اجرا برسد.

وی خطاب به حضار تاکید کرد: دنیا بداند جمهوری اسلامی ایران همچنان معتقد به گفت‌وگو و حل و فصل محترمانه مسائل است اما در صورت تجاوز همه ما زنان و مردان ایران ثابت کرده ایم که در مقاومت جدی هستیم.

معاون رئیس جمهور گفت: همه شما تصاویر بانوان ایران را در این ۱۳۰ روز گذشته دیده اید که در میدان های شهر حضور دارند. مفتخرم که اعلام کنم که این زنان همان هایی هستند که بیش از ۵۶ درصد ورودی دانشگاه‌های ایران، نزدیک به ۴۶ درصد دانش‌آموختگان دکترای تخصصی و بیش از ۶۸ درصد متخصصان علوم پایه کشور را تشکیل می‌دهند. در اقتصاد دانش‌ بنیان نیز یک‌ چهارم مدیریت ارشد شرکت‌ها و بیش از پنج هزار کرسی مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره در اختیار دارند و نزدیک به یک‌ چهارم جامعه مخترعان کشور را تشکیل می‌دهند و ۳۵ درصد از اعضا هیات علمی دانشگاه زنان هستند و در کنار گسترش مشارکت علمی و اقتصادی زنان، کوشیده‌اند این مسیر با نقش مادری و زندگی خانوادگی آنان در تعارض قرار نگیرد. امروز مرخصی زایمان با حقوق کامل به ۲۷۰ روز افزایش یافته و حمایت‌هایی مانند دورکاری در دوران بارداری و اعطای کارت امید مادر که تا دو سالگی فرزند است، پیش‌بینی شده است.

پیشنهادات ایران؛ شبکه زنان امدادگر و نشان مشترک محصولات زنان مسلمان

بهروزآذر اظهار داشت: همه این موارد با این باور توسعه پیدا کرده است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زن و مرد را به طور یکسان تحت حمایت قانون قرار داده و دولت را موظف کرده است زمینه رشد و شکوفایی زنان را فراهم سازد. بر همین مبنا سرمایه گذاری بر زنان و دختران به یکی از محورهای اصلی توسعه کشور تبدیل شده است.

وی گفت: اما در پیمودن این مسیر، به دو واقعیت مهم پی بردیم. واقعیت نخست را در روزهای بحران دیدیم؛ از زلزله و سیل در ایران تا تجربه تلخ جنگ تحمیلی اخیر، و در ابعادی دردناک‌تر، آنچه در غزه بر زنان و کودکان می‌گذرد. این مشاهدات و تجارب نشان داد که در جنگ و بحران، زنان و کودکان نه‌تنها بیش از دیگران آسیب می‌بینند، بلکه نیازها، نگرانی‌ها و صداهای آنان نیز بیشتر در معرض نادیده‌ گرفته‌ شدن قرار می‌گیرد. در این لحظات، در ایران، زنان به یاری زنان آمدند.

رئیس هیات ایرانی در اجلاس وزرای زن سازمان همکاری اسلامی گفت: در جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، زنان نقشی حاشیه‌ای ندارند؛ آنان نیمی از این شبکه‌اند. نیمی از امدادگران و داوطلبانی که در روزهای دشوار به صحنه می‌رسند، زن هستند. زنان امدادگر می‌توانند نیازهایی را ببینند که از نگاه دیگران پنهان مانده، سخنانی را بشنوند که تنها در فضایی امن بیان می‌شود و به آسیب‌هایی پاسخ دهند که گاه تنها زنی دیگر می‌تواند آنها را به‌درستی درک کند.

وی افزود: واقعیت دوم را در مسیر توانمندسازی اقتصادی زنان مشاهده کردیم. ممکن است زنی مهارت بیاموزد، محصولی باکیفیت تولید کند، کسب‌وکاری راه بیندازد و برای دیگران اشتغال ایجاد کند؛ اما همچنان پشت دیوار بازار محدود داخلی، دشواری صادرات و ضعف شبکه توزیع متوقف بماند. در چنین شرایطی، توانایی شکل گرفته و محصول تولید شده است؛ اما زنجیره توانمندسازی، در حلقه نهایی یعنی دسترسی به بازار، ناتمام مانده است.

بهروزآذر تاکید کرد: با مشاهده این دو واقعیت در ایران و دیگر کشورهای عضو، دریافتیم که با مسئله‌ای مشترک در جهان اسلام روبه‌رو هستیم. ما باید دو فاصله را کاهش دهیم: فاصله میان ظرفیت زنان امدادگر و نیاز زنان آسیب‌دیده، و فاصله میان توانایی زنان تولیدکننده و بازارهای گسترده‌تر.

بهروز آذر گفت: بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران دو پیشنهاد مشخص برای کاستن از این دو فاصله و ساختن دو پل جدید میان زنان جهان اسلام ارائه می‌کند. پیشنهاد نخست، تشکیل «شبکه زنان امدادگر جهان اسلام» است. این شبکه می‌تواند ظرفیت زنان پزشک، پرستار، روان‌شناس، مددکار، امدادگر و داوطلب در کشورهای عضو را به یکدیگر متصل کند. ظرفیت‌های هر کشور را بشناسد، آموزش‌های مشترک برگزار کند، دستورالعمل‌های هماهنگ امدادرسانی به زنان و کودکان را تدوین نماید و تیم‌هایی آماده برای اعزام سریع در شرایط اضطراری تشکیل دهد.

وی ادامه داد: پیشنهاد دوم، ایجاد «نشان مشترک محصولات تولیدشده توسط زنان مسلمان» است. کشورهای ما برای آموزش، مهارت‌آموزی و کارآفرینی زنان سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ اما حلقه دسترسی به بازار همچنان ضعیف است. این نشان می‌تواند به مصرف‌کنندگان اطمینان دهد که یک محصول یا خدمت، به دست زنی مسلمان و بر پایه معیارهای مشخص کیفیت، اصالت و مسئولیت‌پذیری تولید شده است.

معاون رئیس جمهور افزود: تعاونی‌های زنان، کسب‌وکارهای خانوادگی، تولیدکنندگان محلی و بنگاه‌های کوچک و متوسط تحت مدیریت زنان می‌توانند زیر پوشش این نشان قرار گیرند. در کنار آن نیز می‌توان بازارگاه دیجیتال مشترک، نمایشگاه‌های دوره‌ای، خدمات مالی اسلامی و آموزش‌های برندسازی، بسته‌بندی و صادرات را توسعه داد.

وی تاکید کرد: این دو پیشنهاد از نقطه صفر آغاز نمی‌شوند. آنها بر ارزش‌هایی استوارند که امت اسلامی را طی نزدیک به پانزده قرن زنده و پایدار نگه داشته‌اند: ایمان، کرامت انسان، عدالت، رحمت، خانواده، دانش، امانت‌داری، تعاون و مسئولیت اجتماعی.

رئیس هیات ایرانی افزود: ما برای ساختن این آینده، منتظر شرایط آرمانی نباید بمانیم و باید از داشته‌های امروز آغاز می‌کنیم، ظرفیت‌های خود را به یکدیگر پیوند می‌دهیم و امکان‌هایی می‌سازیم که بدون همکاری مشترک، هرگز به وجود نخواهند آمد.

وی در پایان گفت: آینده جهان اسلام، از پل‌هایی عبور خواهد کرد که امروز با یکدیگر می‌سازیم.