وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در جلسه مشترک سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و برخی دیگر از اعضای این کمیسیون مسائل اقتصادی و هماهنگی بیشتر میان دولت و مجلس بررسی شد.

طرفین بر ضرورت تقویت همکاری‌ها برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای و بهبود فضای کسب‌وکار تأکید کردند. در این جلسه محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و مرتضی زمانیان معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی نیز حضور داشتند.