با ورود بیش از ۳ میلیون مترمکعب آب به تالاب بین‌المللی قوپی‌باباعلی، علاوه بر احیای پهنه آبی و بازگشت پوشش گیاهی، کانون‌های گرد و خاک که دو دهه منطقه را تحت تأثیر قرار داده بودند، به‌طور کامل خاموش شدند.

زندگی دوباره در قوپی‌باباعلی، احیای ۷۰ درصدی تالاب مهاباد و خاموشی بحران ریزگرد‌ها

زندگی دوباره در قوپی‌باباعلی، احیای ۷۰ درصدی تالاب مهاباد و خاموشی بحران ریزگرد‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: احیای بیش از ۷۰ درصد از پهنه آبی تالاب قوپی‌باباعلی، تحولی بزرگ در اکوسیستم منطقه ایجاد کرده است.

فاروق سلیمانی، با اشاره به اینکه اکنون حدود ۳۰ درصد از سطح تالاب دارای آب است، تأکید کرد که رویش دوباره درختچه‌های گز و بازگشت پوشش گیاهی، پایداری محیط زیست را تضمین کرده و مانع از شکل‌گیری دوباره ریزگردها شده است.

این بازگشت حیات، میزبان دوباره صدها گونه پرنده آبزی و کنارآبزی شده است. گونه‌های نادری همچون فلامینگو، چنگر، خودکای معمولی، ابروسفید و انواع اردک‌ها بار دیگر در این تالاب ثبت شده‌اند که از نظر تنوع زیستی، بی‌سابقه در ۲۰ سال گذشته است.

سلیمانی با اشاره به نقش مدیریت منابع آب در این موفقیت افزود: هدایت آب از رودخانه مهاباد به سمت کانال روستای گرده‌گروی از اسفند ماه گذشته، کلید اصلی این احیا بوده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که تالاب قوپی‌باباعلی با وسعت ۵۰۰ هکتار و ثبت در کنوانسیون رامسر، یکی از حیاتی‌ترین زیستگاه‌های منطقه به شمار می‌رود و برنامه مدیریت جامع آن برای سال ۱۴۰۳ نیز تصویب شده است.