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مادر شهیدان عزیزالله و حسین محمودی در نور به فرزندان شهیدش پیوست
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حاجیه خانم زینب کریمی، مادر شهیدان والامقام عزیزالله و حسین محمودی، پس از سالها صبر و استقامت در فراق فرزندانش، در ۸۲ سالگی بر اثر کهولت سن و بیماری دار فانی را وداع گفت و در گلزار شهدای نور، در جوار فرزندان شهیدش آرام گرفت.
شهید عزیزالله محمودی، متولد ۳۰ فروردین ۱۳۴۹ در ۵ بهمن ۱۳۶۴ و در منطقه عملیاتی اروندرود به فیض شهادت نائل آمد و شهید حسین محمودی متولد ۱۴ شهریور ۱۳۴۶ نیز ۴ دی ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتیامالرصاص، به مقام والای شهادت رسید
درگذشت این مادر صبور، ضایعهای برای مردم شهیدپرور نور و جامعه ایثارگری است؛ مادری که پس از سالها دوری، سرانجام در جوار دو فرزند شهیدش آرام گرفت و نامش در کنار اسوههای صبر و ایثار این سرزمین ماندگار شد.