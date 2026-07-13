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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی اجازه تغییرات غیرقانونی در مسیرهای عبور یا فشار آمریکا بر کشورهای منطقه را نخواهد داد و آمریکا باید تابع رژیم حقوقی جدید و قواعد بینالمللی بر آبراههها باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،اسماعیل کوثری با اشاره به وضع جاری در تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتیترین آبراهههای جهان، گفت: مدیریت، کنترل و برنامهریزی عملیاتی در تنگه هرمز، بهویژه پس از تحولات اخیر، بهطور کامل بر عهده جمهوری اسلامی ایران است. ما در تلاش هستیم تا با همکاری سازنده با کشور عمان، چارچوبها و سازوکارهای جدیدی را برای مدیریت این آبراهه تعریف کنیم. در این راستا، تسلط کامل نیروی دریایی سپاه بر منطقه بهطور قطع وجود دارد و هیچ ابهامی در توانمندی و حضور عملیاتی ما در این حوزه نیست.
خط قرمز ایران؛ عدم پذیرش مسیرهای فرعی تحمیلی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تلاشهای ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن دولت عمان جهت تغییر مسیرهای عبور و تعیین مسیرهای فرعی در جنوب تنگه، صراحتاً اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان اجازه این اقدام را نخواهد داد؛ زیراکه از نظر جغرافیایی و استراتژیک، منطقه وسیعی برای تعیین چنین مسیرهایی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: هشدارهای لازم در این زمینه صادر شده و رویکرد ایران در قبال هر شناوری که از مسیرهای تعیینشده تخطی کند، همان رویکرد قاطعانه پیشین خواهد بود و هیچ سختگیری یا برخورد نظامی در صورت نقض قوانین، منتفی نیست.
نقض عهد آمریکا و ضرورت پذیرش قواعد جدید
کوثری با اشاره به ریشههای تنش در این منطقه، خاطرنشان کرد: آمریکاییها بهخوبی دریافتهاند که خود مقصر اصلی درگیریهای اخیر هستند؛ زیرا پیش از مداخلات آنها، تردد کشتیها بدون مشکل انجام میشد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: تحرکات جدید در این آبراه، نتیجه مستقیم زیادهخواهیها و بدعهدیهای واشنگتن و نقض آتشبس از سوی آنهاست. ایران هرگز در برابر این نقض عهدها کوتاه نخواهد آمد و در نهایت، آمریکا و سایر بازیگران باید تابع رژیم حقوقی جدیدی باشند که بر اساس تمامی قواعد حاکم بر آبراهههای بینالمللی تدوین شده است.