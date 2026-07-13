به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیمی در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان هوراند افزود: این اعتبارات در بخش‌های مختلف از جمله تعمیرات مساجد، احداث مجتمع اداری و ساختمان فرمانداری، تعمیر و تجهیز فرمانداری، احداث پایگاه امداد جاده‌ای، اجرای طرح‌های هادی روستایی، توسعه و بهسازی راه‌های روستایی، تعریض و بهسازی ورودی شهر هوراند، تجهیز راهدارخانه‌ها و ماشین‌آلات راهداری، اجرای طرح‌های آبرسانی و توسعه زیرساخت‌های خدماتی هزینه خواهد شد.

وی اظهار کرد: همچنین پروژه‌هایی نظیر بهسازی و آسفالت راه‌های روستاهای نیق، منجاب قدیم و جانان، اجرای طرح هادی در روستاهای تابستانق، جانان، چیناب، پشتاب و وروجن سفلی، بازنگری طرح هادی روستاها، احداث و بهسازی کانال‌های آبرسانی کشاورزی، آبرسانی به روستاهای پشتاب، مردالو، منجاب جدید، منجاب قدیم و هرسبان و تکمیل مجتمع آبرسانی آقبراز از مهم‌ترین طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای سال جاری هستند.

فرماندار هوراند با تأکید بر ضرورت جذب کامل اعتبارات و تسریع در اجرای طرحها، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با برنامه‌ریزی دقیق، روند اجرای طرح‌های عمرانی را با سرعت و کیفیت مطلوب دنبال کنند تا زمینه توسعه متوازن و رفع محرومیت از مناطق مختلف شهرستان فراهم شود.