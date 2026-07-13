به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در نشست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حکم ریاست «ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید» که از طرف رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صادر شده بود، برای سیاست‌گذاری، راهبری و هماهنگی برنامه‌های ملی بزرگداشت مقام شامخ دولتمردان شهید، طی مراسمی به دکتر کاظمی، وزیر آموزش و پرورش اعطا شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با قدردانی از همکاری‌های صمیمانه، مسئولانه و اثربخش وزارت آموزش و پرورش با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به‌ویژه در عرصه برنامه‌ریزی، سازماندهی و برگزاری آیین‌ها، مناسبت‌های ملی، مذهبی و انقلابی و نیز همراهی مؤثر در مأموریت‌های ستادی و راهبردی شورا، این تعامل را نمونه‌ای ممتاز از هم‌افزایی نهادی در پیشبرد مأموریت‌های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی برشمرد و اظهار داشت: همکاری‌های شکل‌گرفته میان دو مجموعه، از موفق‌ترین، منسجم‌ترین و ثمربخش‌ترین الگو‌های تعامل میان دستگاه‌های حاکمیتی در حوزه فرهنگ عمومی و پاسداشت هویت ملی و انقلابی کشور به شمار می‌آید.

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تبیین ماهیت و فلسفه وجودی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: این انقلاب پیش از آنکه یک دگرگونی صرفاً سیاسی یا جابه‌جایی قدرت باشد، انقلابی عمیقاً فرهنگی، هویتی و تمدنی بود که با بازآفرینی منظومه فکری و ارزشی جامعه، مسیر تحولات معاصر ایران و حتی معادلات جهان اسلام را دگرگون ساخت. وی افزود: بزرگ‌ترین و ماندگارترین دستاورد این انقلاب عظیم، رهایی ملت ایران از سلطه استبداد، استکبار، وابستگی، تحقیر تاریخی بود که در پرتو هدایت‌های الهی و رهبری امامین انقلاب، زمینه‌ساز شکل‌گیری الگویی نوین از مردم‌سالاری دینی شد و امروز نیز در عرصه‌های گوناگون، از استقلال و اقتدار ملی، امنیت، پیشرفت علمی و فناوری، توسعه زیرساخت‌ها، خوداتکایی، عزت بین‌المللی و ارتقای سرمایه اجتماعی، کارنامه‌ای درخشان و افتخارآفرین از خود بر جای نهاده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور با تبیین رسالت خطیر دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی در شرایط پیچیده جنگ ترکیبی و شناختی دشمن، تأکید کرد: امروز ادای دین به شهیدان، صرفاً در بزرگداشت یاد و نام آنان خلاصه نمی‌شود، بلکه وظیفه اصلی ما، تبیین مستمر آرمان‌ها، اندیشه‌ها، سیره عملی و مکتب حیات‌بخش شهدا و تبدیل آن به گفتمان جاری جامعه، به‌ویژه در میان نسل نوجوان و جوان است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن با بهره‌گیری از شبکه پیچیده رسانه‌ای و عملیات شناختی، درصدد تحریف واقعیات، تضعیف سرمایه‌های هویتی و مخدوش ساختن حافظه تاریخی ملت ایران است، پاسخ مؤثر و هوشمندانه به این هجمه همه‌جانبه، طراحی و اجرای یک پاتک فرهنگی، رسانه‌ای و تبیینی مبتنی بر روایت صحیح، تولید محتوای فاخر و بازنمایی حقیقت مجاهدت و ایثار شهیدان در افکار عمومی است.