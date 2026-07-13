به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین نوریزدان با اشاره به اینکه اولویت ما تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار است اظهار کرد: به همین منظور برای فاز دوم تصفیه‌خانه آب خرم‌آباد امسال ۱۰۰۰ میلیارد تومان اخذ مجوز ماده ۵۶ به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و پیگیری‌های لازم انجام شده است.

وی گفت: عملیات اجرایی این طرح از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و در ادامه روند تأمین مالی، مجوز یک هزار میلیارد تومان تسهیلات ماده ۵۶ نیز امروز از طریق وزارت نیرو به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به برنامه‌های آبرسانی روستایی در استان هم بیان کرد: در قالب قرارداد دوم با قرارگاه امام حسن(ع) و بسیج سازندگی استان، آبرسانی به ۱۲۰ روستا در برنامه سال جاری قرار دارد و تلاش می‌کنیم این طرح ها در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند.