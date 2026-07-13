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معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانغربی از اجرای گسترده برنامههای ورزشی اوقات فراغت با مشارکت ۴۱۲ هزار و ۷۱۰ نفر در تابستان ۱۴۰۵ خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانغربی گفت: کشور در ماههای اخیر شرایط سختی را پشت سر گذاشته؛ دو جنگ و تنشهای جدی را تجربه کردیم. این شرایط، یک پیامد ناخواسته داشت. نوجوانان و جوانان عزیزمان به ناچار خانهنشین شدند، تحرکشان به حداقل رسید، و متأسفانه پدیدهای به نام «فقر حرکتی» و «سبک زندگی غیرفعال» در جامعه فراگیر شد. این یعنی یک نسل در معرض آسیبهای جدی جسمی و روانی قرار دارد. این برای ما یک زنگ خطر بزرگ بود. درک این موضوع باعث شد که نگاه ما به برنامههای اوقات فراغت، فراتر از یک وظیفه اداری ساده باشد.
قربانی ادامه داد: نگاه ما به موضوع اوقات فراغت یک نگاه فرامسئولیتی (Beyond Responsibility) است. مسئولیت ما در قبال سلامت نسل آینده کشور مسئولیت خطیر و بسیار مهم است، به همین دلیل، این موضوع را یک مسئله ملی و اجتماعی دیدیم و تمام اماکن زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان استان و سایر دستگاههای اجرایی، از شهرداری گرفته تا آموزش و پرورش و نهادهای دیگر، با یک روحیه واحد و احساس مسئولیت بالا، در این مسیر برنامه ریزی شدند.
معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانغربی درباره اجرای گسترده برنامههای ورزشی اوقات فراغت در تابستان ۱۴۰۵ گفت: بیش از ۴۱۲ هزار و ۷۱۰ نفر در برنامههای استان آذربایجانغربی مشارکت دارند.
دکتر قربانی اظهار کرد: با برنامهریزی انجامشده، فعالیتهای ورزشی اوقات فراغت در تمامی شهرستانهای استان و برای همه ردههای سنی در حال برگزاریست تا ضمن ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه، زمینه شناسایی استعدادهای ورزشی نیز فراهم شود.
وی افزود: این برنامهها در ۸۴۴ رشته ورزشی و یکهزار و ۱۴۵ مکان ورزشی استان و شهرستانها اجرا میشود.
معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانغربی با اشاره به گستردگی جامعه هدف گفت: ۱۶۷ هزار و ۵۳۰ نفر از شرکتکنندگان را بانوان و ۲۴۵ هزار و ۱۸۰ نفر را آقایان تشکیل میدهند که مجموع مشارکتکنندگان به ۴۱۲ هزار و ۷۱۰ نفر میرسد.
وی با بیان اینکه شهرستان ارومیه بیشترین حجم برنامههای اوقات فراغت ورزشی را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: در کنار مرکز استان، تمامی شهرستانها متناسب با ظرفیتهای موجود میزبان برنامههای متنوع ورزشی هستند تا امکان بهرهمندی عادلانه اقشار مختلف جامعه از خدمات ورزشی فراهم شود.
دکتر قربانی تأکید کرد: نگاه ما به اوقات فراغت، یک نگاه تربیتی، سلامتمحور و اجتماعی است به همین جهت تلاش کردیم ورزش را به میان خانوادهها و محلات ببریم، نه فقط محدود در سالنهای ورزشی.
قربانی در ادامه افزود: یکی از اهداف اصلی ما، کشف استعدادها در کنار توسعه ورزش همگانی بوده است.
سعی کردیم فرصت برابر برای همه شهرستانها و اقشار مختلف فراهم شود.
برنامهها بهگونهای طراحی شد که هم جنبه نشاط و هم جنبه آموزشی و مهارتی داشته باشد و در نهایت مهمترین دستاورد برنامههای اوقات فراغت، افزایش مشارکت مردم و ایجاد انگیزه در نوجوانان و جوان میباشد.