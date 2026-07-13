حادثه شکستگی خط انتقال فولادی آب اصفهان – اردستان با قطر ۴۰۰ میلی‌متر، در محدوده شهرک صنعتی کمشچه، پس از ۱۰ ساعت عملیات بی‌وقفه مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان، این حادثه بر اثر فرسودگی لوله و هم‌زمان با قطع و وصل‌های مکرر برق در ایستگاه اصلی شماره ۱ آب اصفهان-‌اردستان رخ داد.

عملیات تعمیر این خط انتقال با حضور نیرو‌های حوادث آبفای منطقه اردستان و همراهی گروه مدیریت بحران واحد نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع آبفای استان اصفهان، به صورت مستمر ادامه یافت و بامداد امروز با رفع کامل شکستگی به پایان رسید.

با پایان عملیات و برقراری مجدد جریان آب در خط انتقال، روند انتقال آب به شهرستان اردستان از سرگرفته شد و شبکه آبرسانی در مدار بهره برداری قرار گرفت.