بیش از ۵۳۰ میلیون تومان کمک‌ هزینه تامین لوازم‌ التحریر برای دانش‌ آموزان نیازمند فریمان اختصاص یافت و ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به مددجویان این شهرستان آغاز شد.

تامین نوشت‌ افزار و ارائه خدمات رایگان حقوقی به مددجویان فریمان

تامین نوشت‌ افزار و ارائه خدمات رایگان حقوقی به مددجویان فریمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌ رضوی ، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) فریمان گفت: با برگزاری نشست‌ های هماهنگی و استفاده از ظرفیت خیران، مراکز نیکوکاری شهرستان آمادگی کامل خود را برای تامین نوشت‌ افزار دانش‌ آموزان نیازمند اعلام کرده‌ اند.

حسن فتحعلیان با اشاره به تعهد ۵۳۰ میلیون تومانی این مراکز (به‌صورت نقدی و کالایی) افزود: در این طرح، مرکز نیکوکاری الزهرا (س) ۴۰۰ میلیون تومان، مرکز حاج قاسم (قلعه‌ نو) ۵۰ میلیون تومان و مرکز امام رضا (ع) ۸۰ میلیون تومان مشارکت داشته‌ اند.

وی ادامه داد: همچنین مرکز امام حسن مجتبی (ع) فرهادگرد نیز تامین بخش دیگری از این نیازها را بر عهده گرفته است تا همه دانش‌ آموزان سال تحصیلی را بدون دغدغه آغاز کنند.

توسعه حمایت‌ های حقوقی و قضایی از مددجویان فریمان

رئیس کمیته امداد فریمان در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیل دسترسی اقشار آسیب‌ پذیر به خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: در توافق انجام‌ شده با مسئول دفتر قضایی و یکی از وکلای نیکوکار شهرستان، از این پس خدمات مشاوره حقوقی به‌ صورت رایگان به جامعه هدف کمیته امداد ارائه می‌ شود.

فتحعلیان خاطرنشان کرد: بر اساس این توافق، در تشکیل و پیگیری پرونده‌ های قضایی نیز حداکثر تخفیف برای خانواده‌ های تحت پوشش اعمال خواهد شد؛ به‌ گونه‌ ای که در نخستین گام، هزینه پیگیری پرونده یکی از مددجویان با مساعدت این وکیل نیکوکار مشمول ۵۰ درصد تخفیف شد.