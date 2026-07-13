در اقلیم ایران کوچک، آنجا که خاک نظرآباد با عطر غیرت و پیشانی نوشت همت عجین شده است، جوانی قد کشید که قامت بلندش، آینه‌ تمام نمای سلحشوری بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، شهید مهد‌ی عبدالله نژاد متولد: ۱۳۸۵/۰۹/۲۳ در نظر آباد است که براثر حمله ددمنشانه دشمن صهیونی آمریکایی در ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ در کرج در حین پاسداری از وطن به درجه رفیع شهادت رسید.

شهید مهد‌ی عبدالله نژاد نامی که با ضرب آهنگ غیرت روی تشک کشتی گره خورد و با طنین ملکوت، ابدی شد.

او که در دی ماه، ۱۴۰۴ با اقتدار بر سکوی سوم قهرمانی کشور ایستاد و سنگینی مدال برنز وزن ۷۹ کیلوگرم را با صلابت شانه هایش تاب آورد، تنها یک ورزشکار نبود؛ او پهلوان عرصه‌ اراده بود.

مهد‌ی در حالی که خود را برای به اهتزاز درآوردن پرچم سه رنگ ایران در میادین جهانی مهیا می کرد، در سنگر‌ی دیگر، ردای خدمت بر تن کرد. او میخواست در قامت یک آتش نشان، ابراهیم وار به دل آتش بزند تا جان و مال همشهریانش از گزند حوادث در امان بماند.

اما تقدیر این قهرمان، فراتر از سکو‌های دنیایی رقم خورده بود. مهدی که برآمده از کوچه پس کوچه‌های باصفای محله مفتح بود و درس ایثار را در مکتب پایگاه بسیج و در جوار مزار شهدا آموخته بود، منش پهلوانی را با تواضع و لبخندی همیشگی درآمیخت. او که با دستانی پینه بسته و اراده‌ای پوالدین، راه عزتمندی را برگز‌یده بود، سرانجام در آزمونی بزرگتر فراخوانده شد.

در آن روز واقعه، زمانی که برادرانه در کنار برادرش ایستاده بود، دست پلید شقیترین مردمان روزگار از آستین کینه‌ رژیم صهیونیستی به در آمد. موشک‌های جهل و جنایت، قامت استوار این قهرمان را نشانه رفتند تا مدال سرخ شهادت، بر سینه‌ فراخ او بنشیند.

مهدی عبدالله نژاد، از تشک کشتی به معراج عشق پل زد. او نه تنها قهرمان نام آور البرز، که حالا اسطوره‌ ماندگار تمدنی است که در آن، پهلوانانش برا‌ی امنیت خلق، جان در طبق اخلاص میگذارند. او رفت تا ثابت کند در مکتب سلیمانی ها، کوتاهترین راه برای رسیدن به اوج گذشتن از خویشتن است.