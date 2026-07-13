به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، در راستای اجرای سیاست یکپارچه‌سازی اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها و با هدف ارائه خدمات دقیق، سریع، شفاف و هماهنگ شرکت توزیع نیروی برق به مشترکان گلستان اعلام می‌کند؛ اطلاع‌رسانی مربوط به خاموشی‌های با برنامه و اضطراری (جاری) صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی زیر درحال حاضر انجام می شود:

سامانه اطلاع رسانی خاموشی های برق گلستان(و اعلام مغایرت) http://Modiriattolid.goped.ir

بازوی (Bot)برق گلستان @GopedInfoBot

از مشترکان گرامی درخواست می‌شود برای اطلاع از برنامه خاموشی‌ها، تنها از طریق شناسه قبض یا شماره تلفن همراه در درگاه‌های رسمی فوق استعلام کنند و از توجه به اخبار و اطلاعات منتشرشده در منابع غیررسمی خودداری کنند.

شرکت توزیع برق گلستان ضمن قدردانی از همراهی ارزشمند هم استانی های عزیز، تأکید کرد که همکاری مردم در مدیریت مصرف برق، همچنان مهم‌ترین عامل حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور است.

از همه مشترکان درخواست می‌شود با تداوم صرفه‌جویی، رعایت الگوی مصرف و همراهی همیشگی خود، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه هم‌وطنان یاری کنندو با همدلی و مشارکت جمعی، می‌توانیم تابستانی با کمترین محدودیت و بیشترین پایداری شبکه برق را پشت سر بگذاریم.