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مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از شرکت بیش از ۸۰ هزار داوطلب آزمونهای نهایی در استان خبر داد و گفت: همه ظرفیتهای استان برای برگزاری هرچه بهتر این آزمونها مهیا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، اسفندیار صادقی با اشاره به وضعیت برگزاری آزمونهای نهایی در استان اظهار کرد: ۳۱ هزار و ۵۲۱ داوطلب آزمونهای نهایی در پایه یازدهم هستند که در ۱۸۴ حوزه استان، امتحان میدهند؛ همچنین تعداد داوطلبان آزمونهای نهایی در پایه دوازدهم نیز ۴۸ هزار و ۷۴۵ نفر است که این آزمونها در ۲۲۵ حوزه امتحانی استان برگزار میشود.
وی اظهار کرد: آزمونهای نهایی یکی از ماموریتهای حساس آموزش و پرورش و تاثیرگذارترین فرایند در تعیین سرنوشت تحصیلی دانشآموزان است که برگزاری آنها فقط یک فرایند اجرایی و اداری نیست بلکه جلوهای از عدالت آموزشی، شفافیت، سلامت اداری، پاسخگویی و اعتمادسازی را نشان میدهد.
وی گفت: آینده شغلی دانش آموزان به نتایج امروز آزمونها بستگی دارد، از این رو همه تلاش ما بر این است تا آنها در یک محیط مناسب و بدون دغدغه بتوانند امتحانات خود را سپری کنند و آینده خود را با دستان توانمندشان رقم بزنند.
صادقی به مقدمات پروژه مهر و آغاز استقبال از سال تحصیلی جدید اشاره کرد و ادامه داد: هدف اصلی ما آغاز سال تحصیلی بدون دغدغه و با آرامش برای دانشآموزان، معلمان و اولیا است و برای تحقق آن نیز باید ابتدا مشکلات را احصا کنیم و سپس توانمندیها را تقویت و نواقص را رفع کنیم البته نظارتها نیز نه به عنوان مچگیری بلکه در راستای حل مسئله باید باشد.
وی افزود: ثبت نام دانشآموزان، محور اصلی برنامههای آغاز سال تحصیلی است و تمامی اقدامات آموزش و پرورش نیز به این امر وابسته است، زیرا تا نام نویسی انجام نشود، صدور ابلاغ معلمان، تعیین تکلیف نیروها و کلاسبندی مدارس امکانپذیر نخواهد بود.
وی گفت: دریافت هرگونه وجه به جز بیمه و هزینه کتاب هنگام ثبت نام ممنوع است و اگر درخواستی برای پرداخت پول شود، نباید از روی اجبار باشد بلکه هدف فقط مشارکت در بهبود محل تحصیل فرزندان است از این رو باید شرایط اولیا و دانشآموزان مورد توجه مدیران مدارس قرار گیرد تا آنها را برای پرداخت هزینههای اجباری فراتر از مصوبات در تنگنا قرار ندهند.