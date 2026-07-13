مردم شیراز در شب‌های متمادی حضور در خیابان‌ها، پیامی روشن و قاطع را مخابره کردند: ایران در برابر تجاوزگران، پاسخی کوبنده و مقتدرانه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، با وجود اینکه آیین وداع با رهبر شهید هنوز به پایان نرسیده بود، دشمن عصبانی از حضور مقتدرانه مردم، خطای محاسباتی خود را در سواحل جنوبی کشور تکرار کرد. اما مردم شیراز و استان فارس همگام با سراسر کشور ، با قدم‌های استوار و مشت‌های گره‌کرده، همچنان از نیروهای مسلح و جبهه‌های مقدم نبرد پشتیبانی می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست»، هشدار داد: «شفاف بگویم: بزنید، می‌خورید. دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت. تنگه هرمز، فقط با «ترتیبات ایرانی» باز می‌شود، نه با تهدیدات آمریکایی.»

نیروهای مسلح نشان دادند که اگر دشمن خطای محاسباتی خود را ادامه دهد، پاسخ‌های محکم‌تر، قاطع‌تر و کوبنده‌تری دریافت خواهد کرد.