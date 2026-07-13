به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آیین گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب در روستای حسین آباد سنندج برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان و مسئولان شهرستان قروه با خانواده محمد جواد عبدالملکی از شهدای نیروی انتظامی و شهید مرزبان صادق یوسفی دیدار و از صبر و استقامت خانواده آنان قدردانی کردند.

این دو شهید والامقام در سال ۹۴ به فیض شهادت نائل آمدند.

درراستای برنامه‌های کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید والامقام استان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از مسئولان شهرستان دهگلان با علی ناصرآبادی و الله محمد محمدی از جانبازان سرافراز دوران ۸ سال دفاع مقدس دیدار و از آنان قدردانی کردند.

در جلسه ستاد اربعین شهرستان قروه مسائل اجرایی، مشکلات و کمبود‌های پیش‌ِرو مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین گزارشی از روند آماده‌سازی مواکب ارائه و بر ضرورت هماهنگی بیشتر برای تسهیل خدمات در ایام اربعین تأکید شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان از نوسازی و تقویت ناوگان سوخت رسانی استان با پیوستن ۳۰ دستگاه نفتکش جدید خبر داد.

حمه حسنی گفت: با فعالیت ۶ شرکت حمل ونقل و ۲۶۲ دستگاه نفتکش روزانه بیش از ۵ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در سطح استان توزیع می‌شود.