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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت ۲۰ میلیارد ریالی طلا فروش متخلف به علت تقلب در فروش خبر داد و گفت: پرونده طلا فروشی برای تقلب در فروش ۷۹ گرم طلای آبشده در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.

تقی حسام افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر اعاده عین ۷۹ گرم طلا به شاکی به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۶۶۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.





او ادامه داد: بازرسان صمت گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد طلا فروشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.